В свердловском музее, где хранится Шигирский идол, порадовались 666 подписчикам. Скрин

10 сентября 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

В краеведческом музее посчитали, что это хороший знак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На telegram-канал Свердловского краеведческого музея подписались 666 человек, и это хороший знак. Об этом заявили представители музея, опубликовав соответствующий пост в своем канале. «Друзья, а вы заметили, что нас 666? Мы решили: это хороший знак! Помните, Свердловская область — 66-й регион? (хотя кто-то, может быть, вспомнит про город бесов). В честь такого неформального рубежа подключили в канале комментарии», — написали сотрудники музеи. Один из подписчиков в комментариях заметил, что 666 — число антихриста. Ему ответили, что по душе читать его как код региона. Еще одна шестерка символизирует то, что каналу шесть месяцев. Другой пользователь пошутил: «Ждем комментарии от Соловьева в чате». В Свердловском краеведческом музее хранится Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам ученых, достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт, а вместе с ним и город. При этом не все горожане поддерживают инициативу. Православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол древнейшим изображением дьявола. В краеведческом музее, в свою очередь, активно рассказывают об артефакте и даже проводили спектакль с участием детей, посвященный Шигиру. Скрин из telegram-канала Свердловского краеведческого музея

На telegram-канал Свердловского краеведческого музея подписались 666 человек, и это хороший знак. Об этом заявили представители музея, опубликовав соответствующий пост в своем канале. «Друзья, а вы заметили, что нас 666? Мы решили: это хороший знак! Помните, Свердловская область — 66-й регион? (хотя кто-то, может быть, вспомнит про город бесов). В честь такого неформального рубежа подключили в канале комментарии», — написали сотрудники музеи. Один из подписчиков в комментариях заметил, что 666 — число антихриста. Ему ответили, что по душе читать его как код региона. Еще одна шестерка символизирует то, что каналу шесть месяцев. Другой пользователь пошутил: «Ждем комментарии от Соловьева в чате». В Свердловском краеведческом музее хранится Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам ученых, достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт, а вместе с ним и город. При этом не все горожане поддерживают инициативу. Православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол древнейшим изображением дьявола. В краеведческом музее, в свою очередь, активно рассказывают об артефакте и даже проводили спектакль с участием детей, посвященный Шигиру.