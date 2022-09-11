11 сентября 2022
10 сентября 2022

В Пермском крае на федеральной трассе продается АЗС за 20 млн. Фото

В Пермском крае на федеральной трассе продается АЗС за 20 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме АЗС. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
АЗС продается вместе с земельным участком Фото:

В Чусовом (Пермский край) на участке федеральной трассы продается автозаправочная станция. Цена актива — 20 миллионов рублей. Объявление о продаже выложено на сайте «Авито».

«АЗС новая, практически без эксплуатации, сдана в октябре 2013 года. Находится в законсервированном состоянии. АЗС расположена на 92 км. трассы Полазна — Чусовой, которая входит в „северный коридор“ федеральной трассы Пермь — Серов — Ивдель — Югорск-Ханты-Мансийск — Сургут, а также напротив развязки на обход города Чусовой», — сообщается в объявлении.

В стоимость объекта входят две емкости по 50 кубометров под бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также две цистерны по 25 кубометров под дизельное топливо. Также на территории расположены собственная газовая котельная и здание под размещение кафе и магазина. Продавец уточняет, что за сутки на станции в среднем заправляются 200 автомобилистов. Цена АЗС вместе с участком земли — 20 миллионов рублей, возможен торг.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается нефтебаза, рассчитанная на хранение 10 тысяч тонн нефтепродуктов. Стоимость предприятия со всеми лицензиями составляет 180 миллионов рублей.

АЗС находится в законсервированном состоянии
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Чусовом (Пермский край) на участке федеральной трассы продается автозаправочная станция. Цена актива — 20 миллионов рублей. Объявление о продаже выложено на сайте «Авито». «АЗС новая, практически без эксплуатации, сдана в октябре 2013 года. Находится в законсервированном состоянии. АЗС расположена на 92 км. трассы Полазна — Чусовой, которая входит в „северный коридор“ федеральной трассы Пермь — Серов — Ивдель — Югорск-Ханты-Мансийск — Сургут, а также напротив развязки на обход города Чусовой», — сообщается в объявлении. В стоимость объекта входят две емкости по 50 кубометров под бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также две цистерны по 25 кубометров под дизельное топливо. Также на территории расположены собственная газовая котельная и здание под размещение кафе и магазина. Продавец уточняет, что за сутки на станции в среднем заправляются 200 автомобилистов. Цена АЗС вместе с участком земли — 20 миллионов рублей, возможен торг. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается нефтебаза, рассчитанная на хранение 10 тысяч тонн нефтепродуктов. Стоимость предприятия со всеми лицензиями составляет 180 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...