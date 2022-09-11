В Пермском крае на федеральной трассе продается АЗС за 20 млн. Фото

В Пермском крае на федеральной трассе продается АЗС за 20 миллионов

12 сентября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

АЗС продается вместе с земельным участком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чусовом (Пермский край) на участке федеральной трассы продается автозаправочная станция. Цена актива — 20 миллионов рублей. Объявление о продаже выложено на сайте «Авито». «АЗС новая, практически без эксплуатации, сдана в октябре 2013 года. Находится в законсервированном состоянии. АЗС расположена на 92 км. трассы Полазна — Чусовой, которая входит в „северный коридор“ федеральной трассы Пермь — Серов — Ивдель — Югорск-Ханты-Мансийск — Сургут, а также напротив развязки на обход города Чусовой», — сообщается в объявлении. В стоимость объекта входят две емкости по 50 кубометров под бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также две цистерны по 25 кубометров под дизельное топливо. Также на территории расположены собственная газовая котельная и здание под размещение кафе и магазина. Продавец уточняет, что за сутки на станции в среднем заправляются 200 автомобилистов. Цена АЗС вместе с участком земли — 20 миллионов рублей, возможен торг. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается нефтебаза, рассчитанная на хранение 10 тысяч тонн нефтепродуктов. Стоимость предприятия со всеми лицензиями составляет 180 миллионов рублей. АЗС находится в законсервированном состоянии Фото: сайт «Авито»

В Чусовом (Пермский край) на участке федеральной трассы продается автозаправочная станция. Цена актива — 20 миллионов рублей. Объявление о продаже выложено на сайте «Авито». «АЗС новая, практически без эксплуатации, сдана в октябре 2013 года. Находится в законсервированном состоянии. АЗС расположена на 92 км. трассы Полазна — Чусовой, которая входит в „северный коридор“ федеральной трассы Пермь — Серов — Ивдель — Югорск-Ханты-Мансийск — Сургут, а также напротив развязки на обход города Чусовой», — сообщается в объявлении. В стоимость объекта входят две емкости по 50 кубометров под бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также две цистерны по 25 кубометров под дизельное топливо. Также на территории расположены собственная газовая котельная и здание под размещение кафе и магазина. Продавец уточняет, что за сутки на станции в среднем заправляются 200 автомобилистов. Цена АЗС вместе с участком земли — 20 миллионов рублей, возможен торг. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается нефтебаза, рассчитанная на хранение 10 тысяч тонн нефтепродуктов. Стоимость предприятия со всеми лицензиями составляет 180 миллионов рублей.