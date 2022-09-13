Клава Кока пересела с голубого Mercedes на метро

Певица Клава Кока предложила провести концерт в метро
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Празднование Дня города. Челябинск , клава кока
Певица призналась, что ей очень нравится запах метро Фото:

Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока решила прокатиться на метро и предложила провести там следующее выступление. Отчет о том, как прошла ее поездка в общественном транспорте, девушка опубликовала в личном telegram-канале.

«Встретишь меня в метро, какая твоя реакция? Очень интересно, напишите в комменты. Может, под гитару как-нибудь концерт там сделаем?» — написала певица. Подписчики в комментариях поддержали исполнительницу и предложили устроить в метро фан-встречу.

Ранее Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) похвасталась поклонникам своими покупками — квартирой в центре Москвы и автомобилем Mercedes небесно-голубого цвета. Последний раз на Урале исполнительница была 10 сентября — она выступала на Дне города в Челябинске.

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Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока решила прокатиться на метро и предложила провести там следующее выступление. Отчет о том, как прошла ее поездка в общественном транспорте, девушка опубликовала в личном telegram-канале. «Встретишь меня в метро, какая твоя реакция? Очень интересно, напишите в комменты. Может, под гитару как-нибудь концерт там сделаем?» — написала певица. Подписчики в комментариях поддержали исполнительницу и предложили устроить в метро фан-встречу. Ранее Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) похвасталась поклонникам своими покупками — квартирой в центре Москвы и автомобилем Mercedes небесно-голубого цвета. Последний раз на Урале исполнительница была 10 сентября — она выступала на Дне города в Челябинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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