Клава Кока пересела с голубого Mercedes на метро

Певица Клава Кока предложила провести концерт в метро

Певица призналась, что ей очень нравится запах метро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока решила прокатиться на метро и предложила провести там следующее выступление. Отчет о том, как прошла ее поездка в общественном транспорте, девушка опубликовала в личном telegram-канале.

«Встретишь меня в метро, какая твоя реакция? Очень интересно, напишите в комменты. Может, под гитару как-нибудь концерт там сделаем?» — написала певица. Подписчики в комментариях поддержали исполнительницу и предложили устроить в метро фан-встречу.

Ранее Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) похвасталась поклонникам своими покупками — квартирой в центре Москвы и автомобилем Mercedes небесно-голубого цвета. Последний раз на Урале исполнительница была 10 сентября — она выступала на Дне города в Челябинске.

Фото: telegram-канал Клавы Коки