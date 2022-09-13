В свердловской ЕР нашли виновных в скандале с подростками, жарившими картошку на Вечном огне

Депутат Никонов: родители и школы несут ответственность за подростков, жаривших картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском

14 сентября 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Депутат Сергей Никонов призвал больше говорить со школьниками о значимости Вечных огней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ответственность за скандал с подростками, которые решили пожарить картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском, лежит на их семьях и школах. Детям необходимо больше рассказывать о героях Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU заявил заместитель секретаря свердловского отделения «Единой России», региональный координатор проекта «Историческая память» Сергей Никонов. «Каждый такой случай очень сильно расстраивает. И здесь нужно работать и с родителями, так как несовершеннолетние вытворяют такие вещи, и с образовательными учреждениями. Потому что учебные заведения, где эти дети обучаются, тоже несут свою долю ответственности в таких случаях. И в рамках внеклассных уроков „Разговоры о важном“ надо обсуждать, в том числе, и такие ситуации», — заметил Никонов. По словам политика, детям нужно подробнее объяснять значимость Вечных огней. Он считает, в подобных случаях штрафы для родителей не достигают необходимого эффекта. Никонов выразил надежду, что исправить ситуацию помогут специальные уроки в школах. «И мы больше не будем получать новости о каких-то кощунственных действиях со стороны подрастающего поколения», — заключил единоросс. Скандал в Каменске-Уральском стал достоянием общественности 14 сентября. Местные жители заявили, что подростки, катавшихся на самокатах у мемориала «Скорбящая мать», решили пожарить картошку на пламени Вечного огня. В ситуации разбирается полиция. Фото: «Инцидент Каменск-Уральский», «ВКонтакте»

Ответственность за скандал с подростками, которые решили пожарить картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском, лежит на их семьях и школах. Детям необходимо больше рассказывать о героях Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU заявил заместитель секретаря свердловского отделения «Единой России», региональный координатор проекта «Историческая память» Сергей Никонов. «Каждый такой случай очень сильно расстраивает. И здесь нужно работать и с родителями, так как несовершеннолетние вытворяют такие вещи, и с образовательными учреждениями. Потому что учебные заведения, где эти дети обучаются, тоже несут свою долю ответственности в таких случаях. И в рамках внеклассных уроков „Разговоры о важном“ надо обсуждать, в том числе, и такие ситуации», — заметил Никонов. По словам политика, детям нужно подробнее объяснять значимость Вечных огней. Он считает, в подобных случаях штрафы для родителей не достигают необходимого эффекта. Никонов выразил надежду, что исправить ситуацию помогут специальные уроки в школах. «И мы больше не будем получать новости о каких-то кощунственных действиях со стороны подрастающего поколения», — заключил единоросс. Скандал в Каменске-Уральском стал достоянием общественности 14 сентября. Местные жители заявили, что подростки, катавшихся на самокатах у мемориала «Скорбящая мать», решили пожарить картошку на пламени Вечного огня. В ситуации разбирается полиция.