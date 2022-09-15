Пермские чиновники предлагают 600 тысяч за ремонт своего крыльца

Власти выбирают подрядчика для ремонта крыльца и пандуса в здании министерства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Добрянке (Пермский край) чиновники объявили аукцион на проведение капитального ремонта крыльца в здании местного управления минсоцразвития. Начальная и максимальная цена контракта — более 600 тысяч рублей, указано в конкурсной документации. Она опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«Капитальный ремонт крыльца с пандусом. Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 102А, территориальное управление министерства социального развития Пермского края по Пермскому муниципальному району и Добрянскому городскому округу. Начальная (максимальная) цена контракта — 616 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к госзакупке.

По условиям контракта, подрядчик обязан демонтировать старое крыльцо и вывезти строительный мусор. Новая конструкция должна быть выполнена из бетона и армированной стали, ступени и пандус необходимо обклеить плиткой из резиновой крошки. Итоги конкурса будут подведены 22 сентября. Сроки выполнения работ — 30 дней с момента заключения контракта.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми выбирает подрядчика для ремонта первой частной типографии. Начальная цена контракта на ремонтные работы составляет около 5 миллионов рублей.