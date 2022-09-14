Домофонные воры, ограбившие десятки подъездов Екатеринбурга, попали на видео Домофонные воры, ограбившие десятки подъездов в Екатеринбурге, попали на видео 15 сентября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 + Люди в масках снимали домофоны с помощью шуруповерта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неизвестные люди в масках, снявшие домофоны с десятков подъездов в Екатеринбурге, попали в поле зрение камер. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей. «Двери некоторых подъездов на Бардина, Бебеля, Пехотинцев и Фрезеровщиков украшают дыры», — говорится в сообщении telegram-канала «Лампа». Там опубликовано видео с неизвестными в костюмах и масках, которые с помощью шуруповерта снимают домофоны. По версии очевидцев, злоумышленники украли несколько десятков домофонов. О мотивах воров не сообщается. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По фактам порчи домофонов поступило два сообщения в отдел полиции №11 Железнодорожного района. Сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию. В другие отделы подобных сообщений до настоящего времени не поступало. Полиция рекомендует представителям обслуживающей компании обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением», — сообщили в пресс-группе. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Обновлено 15 сентября 16.26 (14.26 мск): внесены изменения в четвертый абзац новости. Неизвестные люди в масках, снявшие домофоны с десятков подъездов в Екатеринбурге, попали в поле зрение камер. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей. «Двери некоторых подъездов на Бардина, Бебеля, Пехотинцев и Фрезеровщиков украшают дыры», — говорится в сообщении telegram-канала «Лампа». Там опубликовано видео с неизвестными в костюмах и масках, которые с помощью шуруповерта снимают домофоны. По версии очевидцев, злоумышленники украли несколько десятков домофонов. О мотивах воров не сообщается. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По фактам порчи домофонов поступило два сообщения в отдел полиции №11 Железнодорожного района. Сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию. В другие отделы подобных сообщений до настоящего времени не поступало. Полиция рекомендует представителям обслуживающей компании обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением», — сообщили в пресс-группе. Обновлено 15 сентября 16.26 (14.26 мск): внесены изменения в четвертый абзац новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям