14 сентября 2022

Домофонные воры, ограбившие десятки подъездов Екатеринбурга, попали на видео

Домофонные воры, ограбившие десятки подъездов в Екатеринбурге, попали на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, домофон
Люди в масках снимали домофоны с помощью шуруповерта Фото:

Неизвестные люди в масках, снявшие домофоны с десятков подъездов в Екатеринбурге, попали в поле зрение камер. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.

«Двери некоторых подъездов на Бардина, Бебеля, Пехотинцев и Фрезеровщиков украшают дыры», — говорится в сообщении telegram-канала «Лампа». Там опубликовано видео с неизвестными в костюмах и масках, которые с помощью шуруповерта снимают домофоны.

По версии очевидцев, злоумышленники украли несколько десятков домофонов. О мотивах воров не сообщается.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По фактам порчи домофонов поступило два сообщения в отдел полиции №11 Железнодорожного района. Сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию. В другие отделы подобных сообщений до настоящего времени не поступало. Полиция рекомендует представителям обслуживающей компании обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением», — сообщили в пресс-группе.

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Обновлено 15 сентября 16.26 (14.26 мск): внесены изменения в четвертый абзац новости.

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Неизвестные люди в масках, снявшие домофоны с десятков подъездов в Екатеринбурге, попали в поле зрение камер. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей. «Двери некоторых подъездов на Бардина, Бебеля, Пехотинцев и Фрезеровщиков украшают дыры», — говорится в сообщении telegram-канала «Лампа». Там опубликовано видео с неизвестными в костюмах и масках, которые с помощью шуруповерта снимают домофоны. По версии очевидцев, злоумышленники украли несколько десятков домофонов. О мотивах воров не сообщается. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По фактам порчи домофонов поступило два сообщения в отдел полиции №11 Железнодорожного района. Сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию. В другие отделы подобных сообщений до настоящего времени не поступало. Полиция рекомендует представителям обслуживающей компании обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением», — сообщили в пресс-группе. Обновлено 15 сентября 16.26 (14.26 мск): внесены изменения в четвертый абзац новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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