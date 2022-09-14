Домофонные воры, ограбившие десятки подъездов Екатеринбурга, попали на видео

Неизвестные люди в масках, снявшие домофоны с десятков подъездов в Екатеринбурге, попали в поле зрение камер. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.
«Двери некоторых подъездов на Бардина, Бебеля, Пехотинцев и Фрезеровщиков украшают дыры», — говорится в сообщении telegram-канала «Лампа». Там опубликовано видео с неизвестными в костюмах и масках, которые с помощью шуруповерта снимают домофоны.
По версии очевидцев, злоумышленники украли несколько десятков домофонов. О мотивах воров не сообщается.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По фактам порчи домофонов поступило два сообщения в отдел полиции №11 Железнодорожного района. Сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию. В другие отделы подобных сообщений до настоящего времени не поступало. Полиция рекомендует представителям обслуживающей компании обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением», — сообщили в пресс-группе.
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Обновлено 15 сентября 16.26 (14.26 мск): внесены изменения в четвертый абзац новости.
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