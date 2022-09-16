16 сентября 2022

В тагильской колонии осужденные оделись в фольгу и бумагу ради Дня красоты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты
В ИК №6 отпраздновали Всемирный день красоты Фото:

В исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел конкурс красоты и причесок, ради которого участницам пришлось одеться в костюмы из салфеток, упаковочной бумаги и фольги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«В колонии прошел потрясающий и истинно женский конкурс „Экспресс-стиль“, посвященный Всемирному дню красоты и Дню парикмахера в России. Команда от каждого отряда (парикмахер, визажист и стилист) должна была за полтора часа, в режиме реального времени, создать полный образ модели: прическа, макияж и платье из подручных средств», — рассказывают в ведомстве.

Участницам конкурса запретили использовать средства для укладки, яркую косметику и готовые платья. Поэтому они использовали упаковочную и промышленную бумагу, фольгу, ткань и столовые салфетки. Собирали платья с помощью скотча и клея. «Умопомрачительная fashion-феерия, завершилась чарующим дефиле под стильные треки, в котором каждая из моделей получила возможность ощутить себя настоящей примой подиума», — добавляют в ГУФСИН.

В свердловских колониях часто проводят подобные конкурсы. В июле в исправительной колонии Краснотурьинска прошел конкурс красоты «Мисс Совершенство». До этого здесь отпраздновали день Ивана Купала. Осужденные женщины прыгали через костер, сделанный из бумаги, и обливались водой.

Девушки сшили костюмы из подручных материалов
Фото:
Многие использовали бумагу и салфетки, чтобы создать наряд
Фото:

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В исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел конкурс красоты и причесок, ради которого участницам пришлось одеться в костюмы из салфеток, упаковочной бумаги и фольги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В колонии прошел потрясающий и истинно женский конкурс „Экспресс-стиль“, посвященный Всемирному дню красоты и Дню парикмахера в России. Команда от каждого отряда (парикмахер, визажист и стилист) должна была за полтора часа, в режиме реального времени, создать полный образ модели: прическа, макияж и платье из подручных средств», — рассказывают в ведомстве. Участницам конкурса запретили использовать средства для укладки, яркую косметику и готовые платья. Поэтому они использовали упаковочную и промышленную бумагу, фольгу, ткань и столовые салфетки. Собирали платья с помощью скотча и клея. «Умопомрачительная fashion-феерия, завершилась чарующим дефиле под стильные треки, в котором каждая из моделей получила возможность ощутить себя настоящей примой подиума», — добавляют в ГУФСИН. В свердловских колониях часто проводят подобные конкурсы. В июле в исправительной колонии Краснотурьинска прошел конкурс красоты «Мисс Совершенство». До этого здесь отпраздновали день Ивана Купала. Осужденные женщины прыгали через костер, сделанный из бумаги, и обливались водой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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