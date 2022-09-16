В тагильской колонии осужденные оделись в фольгу и бумагу ради Дня красоты. Фото

17 сентября 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

В ИК №6 отпраздновали Всемирный день красоты Фото: Анна Майорова © URA.RU В исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел конкурс красоты и причесок, ради которого участницам пришлось одеться в костюмы из салфеток, упаковочной бумаги и фольги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В колонии прошел потрясающий и истинно женский конкурс „Экспресс-стиль“, посвященный Всемирному дню красоты и Дню парикмахера в России. Команда от каждого отряда (парикмахер, визажист и стилист) должна была за полтора часа, в режиме реального времени, создать полный образ модели: прическа, макияж и платье из подручных средств», — рассказывают в ведомстве. Участницам конкурса запретили использовать средства для укладки, яркую косметику и готовые платья. Поэтому они использовали упаковочную и промышленную бумагу, фольгу, ткань и столовые салфетки. Собирали платья с помощью скотча и клея. «Умопомрачительная fashion-феерия, завершилась чарующим дефиле под стильные треки, в котором каждая из моделей получила возможность ощутить себя настоящей примой подиума», — добавляют в ГУФСИН. В свердловских колониях часто проводят подобные конкурсы. В июле в исправительной колонии Краснотурьинска прошел конкурс красоты «Мисс Совершенство». До этого здесь отпраздновали день Ивана Купала. Осужденные женщины прыгали через костер, сделанный из бумаги, и обливались водой. Девушки сшили костюмы из подручных материалов Фото: ГУФСИН по Свердловской области Многие использовали бумагу и салфетки, чтобы создать наряд Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел конкурс красоты и причесок, ради которого участницам пришлось одеться в костюмы из салфеток, упаковочной бумаги и фольги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В колонии прошел потрясающий и истинно женский конкурс „Экспресс-стиль“, посвященный Всемирному дню красоты и Дню парикмахера в России. Команда от каждого отряда (парикмахер, визажист и стилист) должна была за полтора часа, в режиме реального времени, создать полный образ модели: прическа, макияж и платье из подручных средств», — рассказывают в ведомстве. Участницам конкурса запретили использовать средства для укладки, яркую косметику и готовые платья. Поэтому они использовали упаковочную и промышленную бумагу, фольгу, ткань и столовые салфетки. Собирали платья с помощью скотча и клея. «Умопомрачительная fashion-феерия, завершилась чарующим дефиле под стильные треки, в котором каждая из моделей получила возможность ощутить себя настоящей примой подиума», — добавляют в ГУФСИН. В свердловских колониях часто проводят подобные конкурсы. В июле в исправительной колонии Краснотурьинска прошел конкурс красоты «Мисс Совершенство». До этого здесь отпраздновали день Ивана Купала. Осужденные женщины прыгали через костер, сделанный из бумаги, и обливались водой.