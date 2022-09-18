Беглов передаст Путину подаренного ему плюшевого медведя от девочки из Мариуполя

Беглов передаст Путину плюшевого медведя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Девочка из Мариуполя в ДНР передала президенту России Владимиру Путину в подарок плюшевого медведя. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Девочка протянула мне игрушку со словами: „Мишка никогда не бросит свою тайгу. И Россия никогда не бросает нас. Поэтому мы хотим подарить Владимиру Владимировичу Путину эту медвежонку“», — написал Беглов в своем telegram-канале. Встреча губернатора с девочкой произошла во время осмотра школы города Мариуполя.

Ранее сообщалось о том, что Мариуполь готов к зиме на 80%. Также в городе начали раздавать квартиры семьям, оставшимся без крыши над головой.

Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь населению ДНР и ЛНР.