Вице-премьер РФ Хуснуллин: Мариуполь почти готов к морозам

Мариуполь готов к зиме на 80%. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Тема, которая многих волнует — это Донбасс, это освобожденные территории, в том числе Мариуполь. Город сейчас оживает, по сути, он уже живет мирной жизнью и активно подготавливается к зиме. На данный момент готовность — 80%. Это неплохой показатель», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.
«В целом строительство Мариуполя идет по разработанному мастер-плану, в работах участвуют 10 тысяч строителей, есть понимание по срокам восстановления каждого строения. Планируем дальше темпы наращивать. Силами строителей и местных жителей, и при поддержке наших регионов город будет продолжать активно строиться и дальше развиваться», — добавил зампредседателя правительства РФ.
Ранее в Мариуполе начали раздавать квартиры в новом микрорайоне. По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко, 9 сентября первые квартиры получили первые несколько семей, потерявшие свое жилье в ходе боевых действий.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Мариуполь готов к зиме на 80%. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Тема, которая многих волнует — это Донбасс, это освобожденные территории, в том числе Мариуполь. Город сейчас оживает, по сути, он уже живет мирной жизнью и активно подготавливается к зиме. На данный момент готовность — 80%. Это неплохой показатель», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. «В целом строительство Мариуполя идет по разработанному мастер-плану, в работах участвуют 10 тысяч строителей, есть понимание по срокам восстановления каждого строения. Планируем дальше темпы наращивать. Силами строителей и местных жителей, и при поддержке наших регионов город будет продолжать активно строиться и дальше развиваться», — добавил зампредседателя правительства РФ. Ранее в Мариуполе начали раздавать квартиры в новом микрорайоне. По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко, 9 сентября первые квартиры получили первые несколько семей, потерявшие свое жилье в ходе боевых действий.