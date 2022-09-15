Вице-премьер РФ Хуснуллин: Мариуполь почти готов к морозам

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По словам Хуснуллина, Мариуполь оживает и живет мирной жизнью Фото:

Мариуполь готов к зиме на 80%. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Тема, которая многих волнует — это Донбасс, это освобожденные территории, в том числе Мариуполь. Город сейчас оживает, по сути, он уже живет мирной жизнью и активно подготавливается к зиме. На данный момент готовность — 80%. Это неплохой показатель», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

«В целом строительство Мариуполя идет по разработанному мастер-плану, в работах участвуют 10 тысяч строителей, есть понимание по срокам восстановления каждого строения. Планируем дальше темпы наращивать. Силами строителей и местных жителей, и при поддержке наших регионов город будет продолжать активно строиться и дальше развиваться», — добавил зампредседателя правительства РФ.

Мариуполь сегодня,строительство и восстановление.
В работах участвуют 10 тысяч строителей
Фото:
Мариуполь сегодня,строительство и восстановление.
Строительство Мариуполя идет по разработанному мастер-плану
Фото:

Ранее в Мариуполе начали раздавать квартиры в новом микрорайоне. По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко, 9 сентября первые квартиры получили первые несколько семей, потерявшие свое жилье в ходе боевых действий.

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Мариуполь готов к зиме на 80%. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Тема, которая многих волнует — это Донбасс, это освобожденные территории, в том числе Мариуполь. Город сейчас оживает, по сути, он уже живет мирной жизнью и активно подготавливается к зиме. На данный момент готовность — 80%. Это неплохой показатель», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. «В целом строительство Мариуполя идет по разработанному мастер-плану, в работах участвуют 10 тысяч строителей, есть понимание по срокам восстановления каждого строения. Планируем дальше темпы наращивать. Силами строителей и местных жителей, и при поддержке наших регионов город будет продолжать активно строиться и дальше развиваться», — добавил зампредседателя правительства РФ. Ранее в Мариуполе начали раздавать квартиры в новом микрорайоне. По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко, 9 сентября первые квартиры получили первые несколько семей, потерявшие свое жилье в ходе боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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