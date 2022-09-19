Предприятие УВЗ заключило мирное соглашение по делу о многомиллионной задолженности

20 сентября 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Структура «Ростеха» предъявила в июне «Уралтрансмашу» многомиллионные долги по контракту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между всероссийским научно-исследовательским институтом «Сигнал» (входит в ГК «Ростех») и «Уралтрансмашем» (входит в «Уралвагонзавод»). Как сообщили в пресс-службе завода, с предприятия не буду взыскивать неустойки. «Достигнуты договоренности об урегулировании возникшей задолженности АО «Уралтрансмаш» перед АО «ВНИИ «Сигнал». Достигнутые соглашения предполагают отказ от взыскания неустоек после полной оплаты заводом основной суммы долга. Соответствующее соглашение утверждено судом на очередном заседании», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Подробности дела стороны раскрывать не стали. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, изначально истец потребовал с предприятия почти 121,6 млн рублей. «Уралтрансмаш» специализируется на производстве самоходных артиллерийских установок и гусеничных минных заградителей. Предприятие изготавливает продукцию гражданского назначения, в том числе трамваи. По данным СБИС, 100% акций предприятия принадлежит АО «Уралвагонзавод».

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между всероссийским научно-исследовательским институтом «Сигнал» (входит в ГК «Ростех») и «Уралтрансмашем» (входит в «Уралвагонзавод»). Как сообщили в пресс-службе завода, с предприятия не буду взыскивать неустойки. «Достигнуты договоренности об урегулировании возникшей задолженности АО «Уралтрансмаш» перед АО «ВНИИ «Сигнал». Достигнутые соглашения предполагают отказ от взыскания неустоек после полной оплаты заводом основной суммы долга. Соответствующее соглашение утверждено судом на очередном заседании», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Подробности дела стороны раскрывать не стали. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, изначально истец потребовал с предприятия почти 121,6 млн рублей. «Уралтрансмаш» специализируется на производстве самоходных артиллерийских установок и гусеничных минных заградителей. Предприятие изготавливает продукцию гражданского назначения, в том числе трамваи. По данным СБИС, 100% акций предприятия принадлежит АО «Уралвагонзавод».