Свердловская область вошла в топ рейтинга правительства РФ

Хуснуллин: Свердловская область входит в топ-3 по количеству строящихся квартир

21 сентября 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин отметил успехи Свердловской области в строительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Количество строящегося жилья в Свердловской области с апреля 2020-го выросло на 10 тысяч квартир и достигло 75 тысяч квартир в год. По этому показателю регион занимает третье место в стране, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин со ссылкой на данные «ДОМ.РФ». «В России впервые с апреля 2020 года количество квартир в стадии строительства превысило 2 миллиона», — приводит слова Хуснуллина пресс-служба правительства России. Свердловская область в федеральном рейтинге уступает лишь Москве, где за год количество строящихся квартир увеличилось на 24 тысячи и достигло 313 тысяч, и Приморскому краю. Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев давал понять уральским губернаторам, что контролирует темпы строительства жилья. Не снижать темпы требовал лично глава государства Владимир Путин. Якушев подчеркивал, что на Урале в 2022 году динамика выше, чем годом ранее, но призывал не отпускать ситуацию.

Количество строящегося жилья в Свердловской области с апреля 2020-го выросло на 10 тысяч квартир и достигло 75 тысяч квартир в год. По этому показателю регион занимает третье место в стране, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин со ссылкой на данные «ДОМ.РФ». «В России впервые с апреля 2020 года количество квартир в стадии строительства превысило 2 миллиона», — приводит слова Хуснуллина пресс-служба правительства России. Свердловская область в федеральном рейтинге уступает лишь Москве, где за год количество строящихся квартир увеличилось на 24 тысячи и достигло 313 тысяч, и Приморскому краю. Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев давал понять уральским губернаторам, что контролирует темпы строительства жилья. Не снижать темпы требовал лично глава государства Владимир Путин. Якушев подчеркивал, что на Урале в 2022 году динамика выше, чем годом ранее, но призывал не отпускать ситуацию.