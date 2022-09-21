Подполковник медслужбы запаса Водовозов раскрыл, кого не призовут в рамках мобилизации

Подполковник медслужбы запаса Водовозов: мужчин с плохим зрением не призовут в рамках мобилизаци

21 сентября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Мужчины будут проходить полную врачебную комиссию, сказал Алексей Водовозов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мужчины, имеющие серьезные противопоказания, например, отсутствие конечностей или проблемы со зрением, точно не будут призваны в рамках частичной мобилизации в России. Об этом URA.RU рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, бывший военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов. «Негодные 100% — это отсутствие конечностей или одной из них. Тут без вариантов. Слепота на один глаз тоже. Эти вещи всегда были реальным противопоказанием к службе. Все остальное зависит от той статьи расписания болезней, которые будут применять в отношении данного человека», — сказал Алексей Водовозов. Он назвал категории здоровья, которые не должны попасть под мобилизацию в РФ. «Категория В — не предусматривается. Эти люди идут во вторую очередь при полной мобилизации, а сейчас частичная. На сегодняшний день это категории А и Б, отдельных военно-учебных специальностей и возрастных категорий. Более точную информацию Минобороны не дало. Ясно, что люди с приписными свидетельствами не будут подлежать мобилизации», — отметил врач. Подполковник медицинской службы запаса подчеркнул, что человека могут отправить домой еще во время обучения, если обнаружится заболевание, с которым не предусмотрена военная служба. «[Призываются] только те, у кого есть военные билеты. Все будут проходить медкомиссию, и в течение периода обучения и боевого слаживания тоже. Если у кого-то что-то будет обнаружено, это может стать основанием для окончания контракта, как указано в указе президента», — сообщил терапевт. Полный список заболеваний, с которыми мобилизация невозможна, есть в положении о военно-врачебной экспертизе. «Оно утверждается постановлением правительства и приказом министра обороны. Оно работает для призыва в мирное и военное время. Этим положением, в том числе, объявляется расписание болезней. Это огромный документ, в котором четко расписаны по критериям категории годности к военной службе. А — годен без ограничений. Б — с незначительными ограничениями. В — ограничено годен. Г — временно не годен, отсрочка по здоровью. Д — не годен со снятием с воинского учета», — объяснил Водовозов. В качестве примера он привел гипертонию и эпилепсию. «В документе есть статьи. Например, гипертоническая болезнь. Идет объяснение, какие должны быть показания, как должно подтверждаться. Эпилепсия — то же самое. Указывается, сколько было приступов, что они должны быть зарегистрированы и прочее. Затем в зависимости от того, какую информацию собрала военно-врачебная комиссия, принимается решение и присваивается категория годности», — сказал эксперт. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Призыву подлежат россияне, которые входят в запас и прежде всего имеют военный опыт. Экс-член комитета Госдумы РФ по обороне, Герой России, полковник Владимир Богодухов подчеркнул, что гражданам России, подлежащим мобилизации, нельзя будет покидать страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчины, имеющие серьезные противопоказания, например, отсутствие конечностей или проблемы со зрением, точно не будут призваны в рамках частичной мобилизации в России. Об этом URA.RU рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, бывший военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов. «Негодные 100% — это отсутствие конечностей или одной из них. Тут без вариантов. Слепота на один глаз тоже. Эти вещи всегда были реальным противопоказанием к службе. Все остальное зависит от той статьи расписания болезней, которые будут применять в отношении данного человека», — сказал Алексей Водовозов. Он назвал категории здоровья, которые не должны попасть под мобилизацию в РФ. «Категория В — не предусматривается. Эти люди идут во вторую очередь при полной мобилизации, а сейчас частичная. На сегодняшний день это категории А и Б, отдельных военно-учебных специальностей и возрастных категорий. Более точную информацию Минобороны не дало. Ясно, что люди с приписными свидетельствами не будут подлежать мобилизации», — отметил врач. Подполковник медицинской службы запаса подчеркнул, что человека могут отправить домой еще во время обучения, если обнаружится заболевание, с которым не предусмотрена военная служба. «[Призываются] только те, у кого есть военные билеты. Все будут проходить медкомиссию, и в течение периода обучения и боевого слаживания тоже. Если у кого-то что-то будет обнаружено, это может стать основанием для окончания контракта, как указано в указе президента», — сообщил терапевт. Полный список заболеваний, с которыми мобилизация невозможна, есть в положении о военно-врачебной экспертизе. «Оно утверждается постановлением правительства и приказом министра обороны. Оно работает для призыва в мирное и военное время. Этим положением, в том числе, объявляется расписание болезней. Это огромный документ, в котором четко расписаны по критериям категории годности к военной службе. А — годен без ограничений. Б — с незначительными ограничениями. В — ограничено годен. Г — временно не годен, отсрочка по здоровью. Д — не годен со снятием с воинского учета», — объяснил Водовозов. В качестве примера он привел гипертонию и эпилепсию. «В документе есть статьи. Например, гипертоническая болезнь. Идет объяснение, какие должны быть показания, как должно подтверждаться. Эпилепсия — то же самое. Указывается, сколько было приступов, что они должны быть зарегистрированы и прочее. Затем в зависимости от того, какую информацию собрала военно-врачебная комиссия, принимается решение и присваивается категория годности», — сказал эксперт. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Призыву подлежат россияне, которые входят в запас и прежде всего имеют военный опыт. Экс-член комитета Госдумы РФ по обороне, Герой России, полковник Владимир Богодухов подчеркнул, что гражданам России, подлежащим мобилизации, нельзя будет покидать страну.