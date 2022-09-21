Полковник Богодухов: часть россиян не сможет покинуть страну при мобилизации

Полковник Богодухов: россияне, подлежащие мобилизации, не смогут пройти таможенный контроль

21 сентября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Россияне, подлежащие мобилизации, не смогут пройти таможенный контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Гражданам России, подлежащим мобилизации, нельзя будет покидать страну. Об этом рассказал URA.RU экс-член комитета Госдумы РФ по обороне, полковник, Герой России Владимир Богодухов. «Граждане, подлежащие мобилизации, не смогут пройти таможенный контроль», — заявил Богодухов. Он добавил, что арестовывать на границе таких граждан не будут, а просто разъяснят ситуацию. Помимо этого людям до 35 лет, которые имеют право на военно-учетную специальность (ВУС), также нельзя будет покидать страну без специального разрешения. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт.

Гражданам России, подлежащим мобилизации, нельзя будет покидать страну. Об этом рассказал URA.RU экс-член комитета Госдумы РФ по обороне, полковник, Герой России Владимир Богодухов. «Граждане, подлежащие мобилизации, не смогут пройти таможенный контроль», — заявил Богодухов. Он добавил, что арестовывать на границе таких граждан не будут, а просто разъяснят ситуацию. Помимо этого людям до 35 лет, которые имеют право на военно-учетную специальность (ВУС), также нельзя будет покидать страну без специального разрешения. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт.