Полковник Богодухов: часть россиян не сможет покинуть страну при мобилизации

Полковник Богодухов: россияне, подлежащие мобилизации, не смогут пройти таможенный контроль
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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, военкомат, призывная комиссия, медосмотр, воинский учет
Россияне, подлежащие мобилизации, не смогут пройти таможенный контроль Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Гражданам России, подлежащим мобилизации, нельзя будет покидать страну. Об этом рассказал URA.RU экс-член комитета Госдумы РФ по обороне, полковник, Герой России Владимир Богодухов.

«Граждане, подлежащие мобилизации, не смогут пройти таможенный контроль», — заявил Богодухов. Он добавил, что арестовывать на границе таких граждан не будут, а просто разъяснят ситуацию. Помимо этого людям до 35 лет, которые имеют право на военно-учетную специальность (ВУС), также нельзя будет покидать страну без специального разрешения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт.

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Гражданам России, подлежащим мобилизации, нельзя будет покидать страну. Об этом рассказал URA.RU экс-член комитета Госдумы РФ по обороне, полковник, Герой России Владимир Богодухов. «Граждане, подлежащие мобилизации, не смогут пройти таможенный контроль», — заявил Богодухов. Он добавил, что арестовывать на границе таких граждан не будут, а просто разъяснят ситуацию. Помимо этого людям до 35 лет, которые имеют право на военно-учетную специальность (ВУС), также нельзя будет покидать страну без специального разрешения. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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