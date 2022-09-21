Полковник Богодухов: часть россиян не сможет покинуть страну при мобилизации

Гражданам России, подлежащим мобилизации, нельзя будет покидать страну. Об этом рассказал URA.RU экс-член комитета Госдумы РФ по обороне, полковник, Герой России Владимир Богодухов.
«Граждане, подлежащие мобилизации, не смогут пройти таможенный контроль», — заявил Богодухов. Он добавил, что арестовывать на границе таких граждан не будут, а просто разъяснят ситуацию. Помимо этого людям до 35 лет, которые имеют право на военно-учетную специальность (ВУС), также нельзя будет покидать страну без специального разрешения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт.
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Гражданам России, подлежащим мобилизации, нельзя будет покидать страну. Об этом рассказал URA.RU экс-член комитета Госдумы РФ по обороне, полковник, Герой России Владимир Богодухов. «Граждане, подлежащие мобилизации, не смогут пройти таможенный контроль», — заявил Богодухов. Он добавил, что арестовывать на границе таких граждан не будут, а просто разъяснят ситуацию. Помимо этого людям до 35 лет, которые имеют право на военно-учетную специальность (ВУС), также нельзя будет покидать страну без специального разрешения. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт.