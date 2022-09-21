21 сентября 2022

В Челябинске за день подорожали зарубежные туры. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровск, аэропорт, чемоданы, путешествия, шереметьево, отдых, туристы, туризм, табло вылета
Туристы готовы переплачивать за туры на ближайшие даты Фото:

В Челябинске за один день 21 сентября подорожали зарубежные туры. Как URA.RU сообщили участники рынка, стоимость поднялась на 15—20%.

«В течение дня стоимость поездок выросла. В относительном выражении поднятие цены составило 15—20%», — пояснила URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Повышенный спрос наблюдается на ближайшие поездки, уточнил URA.RU директор компании SwenTour Андрей Янченко. Собеседник сообщил, что в турагентство поступило несколько запросом о возможности срочного вылета в Турцию. По данным Янченко, днем 21 сентября стоимость авиабилета из Москвы в Ереван на 25 сентября составляла 44 тысячи рублей. Спустя сутки цена достигла 137706 рублей на человека в одну сторону. Улететь примерно через месяц, 18 октября, обойдется в 8007 рублей.

Цена билетов на вылеты из Челябинска выросла в течение 21 сентября по большинству направлений. К вечеру все билеты на ближайшие даты были раскуплены.

Резкий скачок цен произошел на билеты с вылетом в сентябре
Улететь заграницу через месяц стоит значительно дешевле

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В Челябинске за один день 21 сентября подорожали зарубежные туры. Как URA.RU сообщили участники рынка, стоимость поднялась на 15—20%. «В течение дня стоимость поездок выросла. В относительном выражении поднятие цены составило 15—20%», — пояснила URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода. Повышенный спрос наблюдается на ближайшие поездки, уточнил URA.RU директор компании SwenTour Андрей Янченко. Собеседник сообщил, что в турагентство поступило несколько запросом о возможности срочного вылета в Турцию. По данным Янченко, днем 21 сентября стоимость авиабилета из Москвы в Ереван на 25 сентября составляла 44 тысячи рублей. Спустя сутки цена достигла 137706 рублей на человека в одну сторону. Улететь примерно через месяц, 18 октября, обойдется в 8007 рублей. Цена билетов на вылеты из Челябинска выросла в течение 21 сентября по большинству направлений. К вечеру все билеты на ближайшие даты были раскуплены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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