Туристы готовы переплачивать за туры на ближайшие даты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске за один день 21 сентября подорожали зарубежные туры. Как URA.RU сообщили участники рынка, стоимость поднялась на 15—20%.

«В течение дня стоимость поездок выросла. В относительном выражении поднятие цены составило 15—20%», — пояснила URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Повышенный спрос наблюдается на ближайшие поездки, уточнил URA.RU директор компании SwenTour Андрей Янченко. Собеседник сообщил, что в турагентство поступило несколько запросом о возможности срочного вылета в Турцию. По данным Янченко, днем 21 сентября стоимость авиабилета из Москвы в Ереван на 25 сентября составляла 44 тысячи рублей. Спустя сутки цена достигла 137706 рублей на человека в одну сторону. Улететь примерно через месяц, 18 октября, обойдется в 8007 рублей.

Цена билетов на вылеты из Челябинска выросла в течение 21 сентября по большинству направлений. К вечеру все билеты на ближайшие даты были раскуплены.

Резкий скачок цен произошел на билеты с вылетом в сентябре Скрин: туркомпания SwenTour