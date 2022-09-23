Глава Приморья предложил отменить праздники из-за мобилизации

23 сентября 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

Губернатор Приморского края предложил ограничить проведение праздничных мероприятий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал отменить праздники из-за частичной мобилизации в стране. Об этом сообщает официальный сайт администрации Приморского края. «Есть спортивные мероприятия, есть дни города, есть чествования героев. Проводите торжественные собрания, поздравляйте людей. Но делайте это скромно и достойно. Не нужно пышных фейерверков, салютов, концертов на площадях. Людям повестки выдали. <…> Прошу всех глав, профильные министерства и ведомства соответствующим образом отреагировать», — сказал он во время совещания с главами муниципалитетов Приморского края. Поясняя свое предложение, губернатор подчеркнул, что многие в настоящий момент отправляются служить, и проводить праздничные мероприятия в настоящий момент будет неуместно. Но он уточнил, что имеет смысл проводить спортивные и патриотические мероприятия. Ранее Минобороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации в стране. В ходе спецоперации будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей, пишет RT. Россия ввела частичную мобилизацию в стране с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Основная цель специальной операции, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал отменить праздники из-за частичной мобилизации в стране. Об этом сообщает официальный сайт администрации Приморского края. «Есть спортивные мероприятия, есть дни города, есть чествования героев. Проводите торжественные собрания, поздравляйте людей. Но делайте это скромно и достойно. Не нужно пышных фейерверков, салютов, концертов на площадях. Людям повестки выдали. <…> Прошу всех глав, профильные министерства и ведомства соответствующим образом отреагировать», — сказал он во время совещания с главами муниципалитетов Приморского края. Поясняя свое предложение, губернатор подчеркнул, что многие в настоящий момент отправляются служить, и проводить праздничные мероприятия в настоящий момент будет неуместно. Но он уточнил, что имеет смысл проводить спортивные и патриотические мероприятия. Ранее Минобороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации в стране. В ходе спецоперации будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей, пишет RT. Россия ввела частичную мобилизацию в стране с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Основная цель специальной операции, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.