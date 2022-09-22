Свердловский военкомат запретил офицерам покидать территорию России

Свердловские солдаты, подлежащие мобилизации, имеют право покидать свои города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Офицерам и солдатам запаса, подлежащим частичной мобилизации, запретили покидать Россию без ведома военкомата, при этом разрешив уезжать из города и региона. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте свердловского военкомата.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (города) за пределы РФ запрещен», — говорится в документе. Ранее действовало требование не покидать город и регион. Указ в первой редакции был опубликован 22 сентября. В нем говорилось, какой категории военнообязанных нужно быть готовым к мобилизации.

Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. В первую очередь для целей спецоперации призываются имеющие боевой опыт и специальное образование.

Спецоперация России призвана защитить жителей ДНР и ЛНР от нападений Украины. Армия РФ, по словам властей, действует аккуратно, не нанося ущерба мирному населению.

Фото: военный комиссариат Свердловской области