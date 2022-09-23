Пенсионерка из ЛНР пришла на референдум в Перми, потому что боится обстрелов

24 сентября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Женщина отметила, что сильно привязана к дому и планирует туда вернуться (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жительница Лисичанска (ЛНР) Ангелина Ивановна в начале сентября переехала в Пермь, где живет ее сын. По словам женщины, она очень боится за свою жизнь из-за постоянных обстрелов. «В нашем доме в Лисичанске осталось 5 человек. Недавно в окно моей спальни прилетел осколок, пришлось поставить стекло. В лес за грибами не сходишь, на кладбище не пошла — танки стоят. Постоянно слышны эти свистящие звуки. Каждый раз не знаешь, куда ударит. Воды там нет, каждый раз приходится ходить за ней с пятилитровыми баклажками», — рассказал пенсионерка РИА «Новости». По данным издания, Ангелина Ивановна приняла участие в референдуме в Перми. Она поддержала присоединение республики к РФ и надеется, что такая процедура в конечном итоге приведет к миру. «Ждем завершения референдума, чтобы сын мог приехать ко мне, а я могла свободно приехать к нему», — добавила она. Ранее URA.RU писало, что администрация Северодонецка (ЛНР) похвалила пермяков, которые вышли поддержать участников референдума по присоединению освобожденных территорий Украины к России. По данным организаторов, митинг собрал свыше 15 тысяч человек. Референдумы по присоединению освобожденных территорий Украины проводятся с 23 по 27 сентября. Это необходимо было сделать, чтобы защитить мирных жителей Донбасса. Именно с этой целью в феврале президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации.

Жительница Лисичанска (ЛНР) Ангелина Ивановна в начале сентября переехала в Пермь, где живет ее сын. По словам женщины, она очень боится за свою жизнь из-за постоянных обстрелов. «В нашем доме в Лисичанске осталось 5 человек. Недавно в окно моей спальни прилетел осколок, пришлось поставить стекло. В лес за грибами не сходишь, на кладбище не пошла — танки стоят. Постоянно слышны эти свистящие звуки. Каждый раз не знаешь, куда ударит. Воды там нет, каждый раз приходится ходить за ней с пятилитровыми баклажками», — рассказал пенсионерка РИА «Новости». По данным издания, Ангелина Ивановна приняла участие в референдуме в Перми. Она поддержала присоединение республики к РФ и надеется, что такая процедура в конечном итоге приведет к миру. «Ждем завершения референдума, чтобы сын мог приехать ко мне, а я могла свободно приехать к нему», — добавила она. Ранее URA.RU писало, что администрация Северодонецка (ЛНР) похвалила пермяков, которые вышли поддержать участников референдума по присоединению освобожденных территорий Украины к России. По данным организаторов, митинг собрал свыше 15 тысяч человек. Референдумы по присоединению освобожденных территорий Украины проводятся с 23 по 27 сентября. Это необходимо было сделать, чтобы защитить мирных жителей Донбасса. Именно с этой целью в феврале президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации.