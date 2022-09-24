В Перми резко похолодает ночью с воскресенья на понедельник

С воскресенья в Пермском крае начнется похолодание. Днем в Перми воздух прогреется до +14 градусов, а с понедельника столбик термометра опустится до +7 градусов и в течение недели не поднимется выше отметки +8. Такой прогноз указан на сайте гидрометцентра.
«В воскресенье в Пермском крае начнет поступать холодный воздух. На севере похолодает уже до +5?, на юге +10…+12?. Днем усилится ветер, на востоке +5…+7?, на остальных территориях пока +9…+12?, на юге до +18», — сообщили специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.
В ночь на понедельник синоптики прогнозируют дожди и резкое понижение температуры до -4 градусов. Местами в Пермском крае дождь перейдет в снег. Днем температура воздуха по краю будет варьироваться от +4 до +9 градусов, — передают синоптики гидрометцентра. В ночь на вторник заморозки продолжатся, температура воздуха также ожидается отрицательная.
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