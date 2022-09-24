24 сентября 2022
23 сентября 2022

В Перми резко похолодает ночью с воскресенья на понедельник

В понедельник температура воздуха днем в Перми составит +8 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка кодов в торговом центре и пункт вакцинации. Виды города, осень. Пермь, снег, первый снег, осень, здание законодательного собрания пермь, осенний город
В ночь с воскресенья на понедельник местами в Пермском крае выпадет снег Фото:

С воскресенья в Пермском крае начнется похолодание. Днем в Перми воздух прогреется до +14 градусов, а с понедельника столбик термометра опустится до +7 градусов и в течение недели не поднимется выше отметки +8. Такой прогноз указан на сайте гидрометцентра.

«В воскресенье в Пермском крае начнет поступать холодный воздух. На севере похолодает уже до +5?, на юге +10…+12?. Днем усилится ветер, на востоке +5…+7?, на остальных территориях пока +9…+12?, на юге до +18», — сообщили специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

В ночь на понедельник синоптики прогнозируют дожди и резкое понижение температуры до -4 градусов. Местами в Пермском крае дождь перейдет в снег. Днем температура воздуха по краю будет варьироваться от +4 до +9 градусов, — передают синоптики гидрометцентра. В ночь на вторник заморозки продолжатся, температура воздуха также ожидается отрицательная.

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С воскресенья в Пермском крае начнется похолодание. Днем в Перми воздух прогреется до +14 градусов, а с понедельника столбик термометра опустится до +7 градусов и в течение недели не поднимется выше отметки +8. Такой прогноз указан на сайте гидрометцентра. «В воскресенье в Пермском крае начнет поступать холодный воздух. На севере похолодает уже до +5?, на юге +10…+12?. Днем усилится ветер, на востоке +5…+7?, на остальных территориях пока +9…+12?, на юге до +18», — сообщили специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. В ночь на понедельник синоптики прогнозируют дожди и резкое понижение температуры до -4 градусов. Местами в Пермском крае дождь перейдет в снег. Днем температура воздуха по краю будет варьироваться от +4 до +9 градусов, — передают синоптики гидрометцентра. В ночь на вторник заморозки продолжатся, температура воздуха также ожидается отрицательная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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