В Перми резко похолодает ночью с воскресенья на понедельник

В понедельник температура воздуха днем в Перми составит +8 градусов

25 сентября 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

В ночь с воскресенья на понедельник местами в Пермском крае выпадет снег Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU С воскресенья в Пермском крае начнется похолодание. Днем в Перми воздух прогреется до +14 градусов, а с понедельника столбик термометра опустится до +7 градусов и в течение недели не поднимется выше отметки +8. Такой прогноз указан на сайте гидрометцентра. «В воскресенье в Пермском крае начнет поступать холодный воздух. На севере похолодает уже до +5?, на юге +10…+12?. Днем усилится ветер, на востоке +5…+7?, на остальных территориях пока +9…+12?, на юге до +18», — сообщили специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. В ночь на понедельник синоптики прогнозируют дожди и резкое понижение температуры до -4 градусов. Местами в Пермском крае дождь перейдет в снег. Днем температура воздуха по краю будет варьироваться от +4 до +9 градусов, — передают синоптики гидрометцентра. В ночь на вторник заморозки продолжатся, температура воздуха также ожидается отрицательная.

С воскресенья в Пермском крае начнется похолодание. Днем в Перми воздух прогреется до +14 градусов, а с понедельника столбик термометра опустится до +7 градусов и в течение недели не поднимется выше отметки +8. Такой прогноз указан на сайте гидрометцентра. «В воскресенье в Пермском крае начнет поступать холодный воздух. На севере похолодает уже до +5?, на юге +10…+12?. Днем усилится ветер, на востоке +5…+7?, на остальных территориях пока +9…+12?, на юге до +18», — сообщили специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. В ночь на понедельник синоптики прогнозируют дожди и резкое понижение температуры до -4 градусов. Местами в Пермском крае дождь перейдет в снег. Днем температура воздуха по краю будет варьироваться от +4 до +9 градусов, — передают синоптики гидрометцентра. В ночь на вторник заморозки продолжатся, температура воздуха также ожидается отрицательная.