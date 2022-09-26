Авиабилеты из Челябинска в Киргизию подорожали в пять раз

За неделю, с 16 по 25 сентября, стоимость перелета из Челябинска в Ош (Киргизия) на борту «Уральских авиалиний» поднялась в 5,5 раза. Улететь в Душанбе (Таджикистан) стало в три раза дороже.
Билет до Оша стоит 49 791 рубль, а до Душанбе — 29 181 рубль. Улететь в Ереван из Армении на борту Red Wings стало дороже в два раза, если сравнивать цены с утром 21 сентября: 48 430 рублей на рейс 5 октября.
Исчезли билеты в Анталию (Турция) перевозчика Turkish Airlines, сохранившись в рамках чартерных рейсов от компании «Южный ветер». При этом Red Wings продолжает летать в Стамбул. После роста в среду цена туда практически не изменилась: 78430 рублей.
Пока Red Wings не анонсировал цены перелета в Ташкент. Полетная программа в столицу Узбекистана открыта с 6 ноября. За ближайший вылет в Худжанд Таджикистана на 4 октября необходимо заплатить 25457 рублей. Спустя три дня цена ниже — 20937 рублей.
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