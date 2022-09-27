На освобожденных территориях прошли референдумы, Совфед отказался сразу их принимать: главное за 27 сентября

На освобожденных территориях закончились референдумы, Совфед отказался экстренно их принимать: главное за 27 сентября
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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Большая часть жителей освобожденных территорий хотят присоединиться к России Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области завершились референдумы. Совфед отказался от экстренного заседания для принятия освобожденных территорий в состав РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 сентября.

  • Закончился референдум за присоединение освобожденных территорий к составу РФ. На Донбассе, Запорожье и Херсонской области граждане проголосовали за объединение с Россией.

  • В Совете Федерации отказались от экстренного заседания для принятия освобожденных территорий в состав РФ. Заявлено, что заседание будет проведено согласно плану — 4 октября.

  • Жители Херсонской области, которые бежали в Россию после начала СВО, проголосовали за присоединение региона к РФ. По результатам Единого центра обработки данных, 96,75% жителей проголосовали за присоединение региона к РФ.

  • Глава Запорожья Евгений Балицкий анонсировал продление референдума из-за неосвобожденных территорий. То есть, он анонсировал продление референдума.

  • Жители ЛНР голосовали на участке в школе, несмотря на ее обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Здесь не было никаких военных частей, здесь был обычный пункт голосования.

  • Жители Донбасса голосуют за воссоединение с РФ прямо на улице. По их словам, голосовать можно где угодно, лишь бы «не возвращаться к «бандеровцам».

  • Армия РФ наносит удары по ВСУ во время референдума в Донбассе. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ.

  • В Кремле подтвердили готовность Москвы к переговорам с Киевом. Но по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все цели спецоперации в любом случае будут выполнены.

  • Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил готовность республики участвовать в частичной мобилизации РФ, после присоединения к составу страны. Он отметил, что регион выполнит любые распоряжения.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса. Ключевым этапом СВО, стало проведение референдумов о присоединении освобожденных территорий в состав страны с 23 по 27 сентября.

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В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области завершились референдумы. Совфед отказался от экстренного заседания для принятия освобожденных территорий в состав РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 сентября. В Совете Федерации отказались от экстренного заседания для принятия освобожденных территорий в состав РФ. Заявлено, что заседание будет проведено согласно плану — 4 октября. Жители Херсонской области, которые бежали в Россию после начала СВО, проголосовали за присоединение региона к РФ. По результатам Единого центра обработки данных, 96,75% жителей проголосовали за присоединение региона к РФ. Глава Запорожья Евгений Балицкий анонсировал продление референдума из-за неосвобожденных территорий. То есть, он анонсировал продление референдума. Жители ЛНР голосовали на участке в школе, несмотря на ее обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Здесь не было никаких военных частей, здесь был обычный пункт голосования. Жители Донбасса голосуют за воссоединение с РФ прямо на улице. По их словам, голосовать можно где угодно, лишь бы «не возвращаться к «бандеровцам». Армия РФ наносит удары по ВСУ во время референдума в Донбассе. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ. В Кремле подтвердили готовность Москвы к переговорам с Киевом. Но по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все цели спецоперации в любом случае будут выполнены. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил готовность республики участвовать в частичной мобилизации РФ, после присоединения к составу страны. Он отметил, что регион выполнит любые распоряжения. Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса. Ключевым этапом СВО, стало проведение референдумов о присоединении освобожденных территорий в состав страны с 23 по 27 сентября.
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