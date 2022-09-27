Жители ЛНР голосовали на участке в школе, несмотря на ее обстрел. Видео

27 сентября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли школу, в которой находился избирательный участок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Луганской народной республики, живущие в городе Рубежное, решились голосовать даже после того, как ВСУ разбомбили школу, в которой находился избирательный участок. Подробностями поделился корреспондент URA.RU с места событий, пообщавшись с жителями. «Здесь находился избирательный участок референдума о вхождении в состав рф. Но теперь, как мы с вами видим, эта школа не заработает еще долго. Здесь не было никаких военных частей, здесь был обычный пункт голосования, но тем не менее, по заверениям местных жителей, это не остановит их, и они продолжат голосовать», — сообщает корреспондент. Местная жительница в разговоре с URA.RU отметили, что ждет присоединения к России, так как верит, что благодаря этому в город вернется нормальная жизнь. «Я рвать [украинский паспорт] не буду, я просто сожгу его и все, он мне не нужен», — отметил другой житель Валерий Петрович. На территории ЛНР с 23 по 27 сентября проходил референдум, в котором жители выбирали, хотят ли они присоединиться к России. В регионе, как и на других освобожденных территориях, где он проходил, выборы признаны состоявшимися. Так, в ЛНР явка превысила 90%, передает RT.

Жители Луганской народной республики, живущие в городе Рубежное, решились голосовать даже после того, как ВСУ разбомбили школу, в которой находился избирательный участок. Подробностями поделился корреспондент URA.RU с места событий, пообщавшись с жителями. «Здесь находился избирательный участок референдума о вхождении в состав рф. Но теперь, как мы с вами видим, эта школа не заработает еще долго. Здесь не было никаких военных частей, здесь был обычный пункт голосования, но тем не менее, по заверениям местных жителей, это не остановит их, и они продолжат голосовать», — сообщает корреспондент. Местная жительница в разговоре с URA.RU отметили, что ждет присоединения к России, так как верит, что благодаря этому в город вернется нормальная жизнь. «Я рвать [украинский паспорт] не буду, я просто сожгу его и все, он мне не нужен», — отметил другой житель Валерий Петрович. На территории ЛНР с 23 по 27 сентября проходил референдум, в котором жители выбирали, хотят ли они присоединиться к России. В регионе, как и на других освобожденных территориях, где он проходил, выборы признаны состоявшимися. Так, в ЛНР явка превысила 90%, передает RT.