Генерал МВД лично включился в решение проблем челябинцев. Фото

Начальник ГУ МВД по Челябинской области поможет женщине, оставшейся без жилья

28 сентября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков считает, что личные приемы помогают лучше понять граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел личный прием граждан, в рамках которого включился в решение их проблемных вопросов. По всем обращениям даны поручения, рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. «На прием к генералу пришла пожилая женщина, она потеряла квартиру, которая была продана в счет списания задолженности. В жилище остались все вещи, которые ей так и не передали. Начальник Главного управления поручил руководству участковых уполномоченных вникнуть в ситуацию и выяснить, по какой причине права женщины были нарушены, проанализировать принятые решения и их обоснованность, а в будущем не просто информировать женщину о результатах, а детально разъяснить каждое решение и оказать возможную помощь», — рассказали в пресс-службе. Также среди пришедших на прием была жительница Копейска, недовольная ходом расследования дела о порче ее имущества. Она пожаловалась, что раньше дежурный наряд не сразу приезжал на вызов, а участковые не предпринимали действий по ее заявлению. Михаил Скоков заверил, что сейчас кардинально пересмотрен подход к работе дежурных нарядов и мерам реагирования на заявления граждан. Он поручил подчиненным изучить материалы уголовного дела и проверить эффективность проделанной работы. Все заявления зарегистрированы и будут рассмотрены, а затем жители получат развернутые ответы. Прием населения начальником ГУ МВД области проводится по графику, на него можно записаться заранее. Михаил Скоков поручил подчиненным максимально помочь пожилой женщине пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел личный прием граждан, в рамках которого включился в решение их проблемных вопросов. По всем обращениям даны поручения, рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. «На прием к генералу пришла пожилая женщина, она потеряла квартиру, которая была продана в счет списания задолженности. В жилище остались все вещи, которые ей так и не передали. Начальник Главного управления поручил руководству участковых уполномоченных вникнуть в ситуацию и выяснить, по какой причине права женщины были нарушены, проанализировать принятые решения и их обоснованность, а в будущем не просто информировать женщину о результатах, а детально разъяснить каждое решение и оказать возможную помощь», — рассказали в пресс-службе. Также среди пришедших на прием была жительница Копейска, недовольная ходом расследования дела о порче ее имущества. Она пожаловалась, что раньше дежурный наряд не сразу приезжал на вызов, а участковые не предпринимали действий по ее заявлению. Михаил Скоков заверил, что сейчас кардинально пересмотрен подход к работе дежурных нарядов и мерам реагирования на заявления граждан. Он поручил подчиненным изучить материалы уголовного дела и проверить эффективность проделанной работы. Все заявления зарегистрированы и будут рассмотрены, а затем жители получат развернутые ответы. Прием населения начальником ГУ МВД области проводится по графику, на него можно записаться заранее.