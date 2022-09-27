Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел личный прием граждан, в рамках которого включился в решение их проблемных вопросов. По всем обращениям даны поручения, рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.
«На прием к генералу пришла пожилая женщина, она потеряла квартиру, которая была продана в счет списания задолженности. В жилище остались все вещи, которые ей так и не передали. Начальник Главного управления поручил руководству участковых уполномоченных вникнуть в ситуацию и выяснить, по какой причине права женщины были нарушены, проанализировать принятые решения и их обоснованность, а в будущем не просто информировать женщину о результатах, а детально разъяснить каждое решение и оказать возможную помощь», — рассказали в пресс-службе.
Также среди пришедших на прием была жительница Копейска, недовольная ходом расследования дела о порче ее имущества. Она пожаловалась, что раньше дежурный наряд не сразу приезжал на вызов, а участковые не предпринимали действий по ее заявлению. Михаил Скоков заверил, что сейчас кардинально пересмотрен подход к работе дежурных нарядов и мерам реагирования на заявления граждан. Он поручил подчиненным изучить материалы уголовного дела и проверить эффективность проделанной работы.
Все заявления зарегистрированы и будут рассмотрены, а затем жители получат развернутые ответы. Прием населения начальником ГУ МВД области проводится по графику, на него можно записаться заранее.
Михаил Скоков поручил подчиненным максимально помочь пожилой женщине
Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел личный прием граждан, в рамках которого включился в решение их проблемных вопросов. По всем обращениям даны поручения, рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. «На прием к генералу пришла пожилая женщина, она потеряла квартиру, которая была продана в счет списания задолженности. В жилище остались все вещи, которые ей так и не передали. Начальник Главного управления поручил руководству участковых уполномоченных вникнуть в ситуацию и выяснить, по какой причине права женщины были нарушены, проанализировать принятые решения и их обоснованность, а в будущем не просто информировать женщину о результатах, а детально разъяснить каждое решение и оказать возможную помощь», — рассказали в пресс-службе. Также среди пришедших на прием была жительница Копейска, недовольная ходом расследования дела о порче ее имущества. Она пожаловалась, что раньше дежурный наряд не сразу приезжал на вызов, а участковые не предпринимали действий по ее заявлению. Михаил Скоков заверил, что сейчас кардинально пересмотрен подход к работе дежурных нарядов и мерам реагирования на заявления граждан. Он поручил подчиненным изучить материалы уголовного дела и проверить эффективность проделанной работы. Все заявления зарегистрированы и будут рассмотрены, а затем жители получат развернутые ответы. Прием населения начальником ГУ МВД области проводится по графику, на него можно записаться заранее.