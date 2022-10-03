Школьники из ДНР приступили к учебе в школе Ханты-Мансийска

Большинство из прибывших детей — ученики 5-9 классов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Школьники из Донецкой народной республики, которых ранее доставили спецрейсом в Ханты-Мансийск, приступили к учебе в одной из школ города. Об этом сообщили в окружном правительстве.

«Школа № 9 Ханты-Мансийска душевно принимает новеньких. Сегодня 24 ребенка, ранее прибывшие в наш округ из ДНР, приступили к обучению. Их встретили классные руководители и директор учреждения Юрий Личкун. В школе дети будут окружены вниманием и заботой. Также каждый ребенок сможет проявить себя в любом направлении: спорт, творчество, музыка. Смотрите, как у ребята начался первый учебный день», — говорится в официальном telegram-канале правительства ХМАО.

Спецрейс с 45 жителями Горловки и поселка Гольмовский (ДНР) доставили в Ханты-Мансийск 22 сентября. Среди них 30 детей, 15 родителей и сопровождающие. Большинство из прибывших детей — ученики 5-9 классов. Ребятам младшего возраста при необходимости власти региона пообещали предоставить места в детских садах

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.