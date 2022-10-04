Для детей сотрудников «Уралвагонзавода» в детских садах открыли группы с 14-часовым пребыванием

05 октября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле продленные группы детского сада работают шесть дней в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле открылись группы продленного дня для детей сотрудников «Уралвагонзавода». С конца августа заводчан, работающих на оборонном предприятии, перевели на 12-часовую рабочую смену. «С работниками детских садов заключены дополнительные соглашения к трудовому договору об изменении графика работы», — передает слова пресс-службы мэрии Нижнего Тагила издание «Между строк». Также в администрации подчеркнули, что в настоящее время потребность в дополнительных воспитателях отсутствует. Продленные группы работаю по 14 часов по будням (с 7:00 до 21:00) и по 12 часов в субботу (с 7:00 до 19:00). Для того, чтобы детям было легче переносить длительное пребывание в детском саду, по вечерам воспитатели играют с ними в спокойные игры. Также детей кормят ужином. Количество групп и малышей ежедневно меняется и зависит от графика родителей. Детей в продленной группе можно оставить в том случае, если мать или отец предоставят справку с завода. Ранее начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко заявил, что в детских садах Екатеринбурга готовятся создать дежурные группы для детей работников оборонных предприятий. Для этого садики будут работать по 12 часов, шесть дней в неделю.

В Нижнем Тагиле открылись группы продленного дня для детей сотрудников «Уралвагонзавода». С конца августа заводчан, работающих на оборонном предприятии, перевели на 12-часовую рабочую смену. «С работниками детских садов заключены дополнительные соглашения к трудовому договору об изменении графика работы», — передает слова пресс-службы мэрии Нижнего Тагила издание «Между строк». Также в администрации подчеркнули, что в настоящее время потребность в дополнительных воспитателях отсутствует. Продленные группы работаю по 14 часов по будням (с 7:00 до 21:00) и по 12 часов в субботу (с 7:00 до 19:00). Для того, чтобы детям было легче переносить длительное пребывание в детском саду, по вечерам воспитатели играют с ними в спокойные игры. Также детей кормят ужином. Количество групп и малышей ежедневно меняется и зависит от графика родителей. Детей в продленной группе можно оставить в том случае, если мать или отец предоставят справку с завода. Ранее начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко заявил, что в детских садах Екатеринбурга готовятся создать дежурные группы для детей работников оборонных предприятий. Для этого садики будут работать по 12 часов, шесть дней в неделю.