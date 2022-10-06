Медведев потребовал заставить врагов России просить о пощаде

06 октября 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что нужно заставить врагов полностью капитулировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна заставить своих врагов просить о пощаде. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. «Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией», — написал Медведев. Он отметил, что не испытывает иллюзий и считает, что Запад собирается идти против России до конца в надежде подорвать экономику России. Однако, по мнению Медведева, без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят в самых разных уголках планеты. Ранее ЕС опубликовал восьмой пакет санкций против России. В него попали 30 физических и 7 юридических лиц. Страны Запада начали вводить жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации на Украине. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Для этого, в частности, планируется ввести потолок цен на российскую нефть, а также запретить экспорт сжиженного газа.

Россия должна заставить своих врагов просить о пощаде. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. «Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией», — написал Медведев. Он отметил, что не испытывает иллюзий и считает, что Запад собирается идти против России до конца в надежде подорвать экономику России. Однако, по мнению Медведева, без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят в самых разных уголках планеты. Ранее ЕС опубликовал восьмой пакет санкций против России. В него попали 30 физических и 7 юридических лиц. Страны Запада начали вводить жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации на Украине. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Для этого, в частности, планируется ввести потолок цен на российскую нефть, а также запретить экспорт сжиженного газа.