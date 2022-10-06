В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для жен мобилизованных

07 октября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Женам мобилизованных сократят рабочую неделю до 35 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Государственной думе предложили сократить рабочую неделю жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок, до 35 часов с сохранением заработной платы. Соответствующий законопроект подготовили во фракции ЛДПР. «Предлагается сократить рабочую неделю с 40 до 35 часов для жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок. При этом зарплата женщины сохранится в полном объеме. Кроме того, у работающих родителей и жен мобилизованных появится возможность взять дополнительный отпуск на 14 дней в году без сохранения заработной платы», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. По словам одного из авторов инициативы, первого заместителя руководителя фракции ЛДПР Сергея Леонова, мера направлена на оказание психологической помощи детям, чьи отцы были мобилизованы. «Женам и родственникам необходимо больше времени на детей, для их психологической поддержки, особенно сейчас», — пояснил парламентарий. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Для них государство уже разработало меры поддержки. Госдума, в частности, приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. Члены семей мобилизованных с детьми до 14 лет также получат дополнительные соцгарантии. В частности, у них будет преимущественное право сохранения за ними рабочего места при сокращении штата. Также работодатель не вправе привлекать их к сверхурочным работам, труду в выходные и нерабочие праздничные дни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Государственной думе предложили сократить рабочую неделю жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок, до 35 часов с сохранением заработной платы. Соответствующий законопроект подготовили во фракции ЛДПР. «Предлагается сократить рабочую неделю с 40 до 35 часов для жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок. При этом зарплата женщины сохранится в полном объеме. Кроме того, у работающих родителей и жен мобилизованных появится возможность взять дополнительный отпуск на 14 дней в году без сохранения заработной платы», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. По словам одного из авторов инициативы, первого заместителя руководителя фракции ЛДПР Сергея Леонова, мера направлена на оказание психологической помощи детям, чьи отцы были мобилизованы. «Женам и родственникам необходимо больше времени на детей, для их психологической поддержки, особенно сейчас», — пояснил парламентарий. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Для них государство уже разработало меры поддержки. Госдума, в частности, приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. Члены семей мобилизованных с детьми до 14 лет также получат дополнительные соцгарантии. В частности, у них будет преимущественное право сохранения за ними рабочего места при сокращении штата. Также работодатель не вправе привлекать их к сверхурочным работам, труду в выходные и нерабочие праздничные дни.