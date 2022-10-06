Жители Тобольска пожаловались на реставрацию домов вдоль гостевого маршрута, который предназначен для туристического следования посетителей по городу. По их словам, отремонтированы были только лицевые стороны домов, а дворовой фасад зданий остался без изменений.
«Вот в таком состоянии наш балкон по адресу у. С. Ремезова д. 66. И такой он не только у нас. Стало известно, что будут обшивать балконы сайдингом, но только те, которые находятся со стороны дороги, а балконы во дворах не нужно ремонтировать? Или подождем, пока на голову упадут?» — жалуется автор поста в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, жители двора ранее обращались в прокуратуру, где приняли заявление, но в ситуации так никто и не разобрался. Также он уточнил, что управляющая компания тогда перестала обслуживать дом.
В комментариях один из пользователей также удивился тому, что дом не был отремонтирован за счет фонда капитального ремонта. «Гораздо больше интересуют деньги которые ежемесячно вносятся на капремонт, где они?» — пишет Александра Венгерская.
URA.RU направило письменный запрос в администрацию города Тобольска с просьбой прокомментировать жалобы жителей города. На момент публикации ответ ожидается.
Ранее агентство также писало, что в Тобольске разгорелся скандал из-за отсутствия освещения в центре города. В мэрии тогда заявили, что у них проводятся работы, которые могли создать такую ситуацию. При этом там также рассказали о своих планах по благоустройству, которые должны решить проблему.
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