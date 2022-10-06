Тоболяки обвинили мэрию города в жадности при реставрации домов. Фото

07 октября 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

По словам жителей города, дома отремонтировали только с одной стороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тобольска пожаловались на реставрацию домов вдоль гостевого маршрута, который предназначен для туристического следования посетителей по городу. По их словам, отремонтированы были только лицевые стороны домов, а дворовой фасад зданий остался без изменений. «Вот в таком состоянии наш балкон по адресу у. С. Ремезова д. 66. И такой он не только у нас. Стало известно, что будут обшивать балконы сайдингом, но только те, которые находятся со стороны дороги, а балконы во дворах не нужно ремонтировать? Или подождем, пока на голову упадут?» — жалуется автор поста в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, жители двора ранее обращались в прокуратуру, где приняли заявление, но в ситуации так никто и не разобрался. Также он уточнил, что управляющая компания тогда перестала обслуживать дом. В комментариях один из пользователей также удивился тому, что дом не был отремонтирован за счет фонда капитального ремонта. «Гораздо больше интересуют деньги которые ежемесячно вносятся на капремонт, где они?» — пишет Александра Венгерская. URA.RU направило письменный запрос в администрацию города Тобольска с просьбой прокомментировать жалобы жителей города. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство также писало, что в Тобольске разгорелся скандал из-за отсутствия освещения в центре города. В мэрии тогда заявили, что у них проводятся работы, которые могли создать такую ситуацию. При этом там также рассказали о своих планах по благоустройству, которые должны решить проблему. Фото: группа «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тобольска пожаловались на реставрацию домов вдоль гостевого маршрута, который предназначен для туристического следования посетителей по городу. По их словам, отремонтированы были только лицевые стороны домов, а дворовой фасад зданий остался без изменений. «Вот в таком состоянии наш балкон по адресу у. С. Ремезова д. 66. И такой он не только у нас. Стало известно, что будут обшивать балконы сайдингом, но только те, которые находятся со стороны дороги, а балконы во дворах не нужно ремонтировать? Или подождем, пока на голову упадут?» — жалуется автор поста в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, жители двора ранее обращались в прокуратуру, где приняли заявление, но в ситуации так никто и не разобрался. Также он уточнил, что управляющая компания тогда перестала обслуживать дом. В комментариях один из пользователей также удивился тому, что дом не был отремонтирован за счет фонда капитального ремонта. «Гораздо больше интересуют деньги которые ежемесячно вносятся на капремонт, где они?» — пишет Александра Венгерская. URA.RU направило письменный запрос в администрацию города Тобольска с просьбой прокомментировать жалобы жителей города. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство также писало, что в Тобольске разгорелся скандал из-за отсутствия освещения в центре города. В мэрии тогда заявили, что у них проводятся работы, которые могли создать такую ситуацию. При этом там также рассказали о своих планах по благоустройству, которые должны решить проблему.