Певица Чичерина предложила россиянам ездить в Европу на танках. Видео

07 октября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Юлия Чичерина регулярно выступает в поддержку Донбасса Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рок-звезда, уроженка Екатеринбурга Юлия Чичерина сказала, что скоро для поездки за рубеж не нужны будут визы, так как россияне поедут в Европу на танках. Такое заявление рок-певица сделала в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале после того как 6 октября она попала под персональные санкции Евросоюза. «Наши деды без виз добрались до Берлина. Ну, видимо, без виз пойдем в Европу, но уже на танках. Визы не понадобятся никому», — парировала Чичерина в прямом эфире. По словам рок-звезды, близкие и знакомые поздравляют ее с включением в санкционный список Евросоюза. «Меня все поздравляют со вчерашнего дня — друзья, знакомые и незнакомые. Видимо, это какая-то серьезная награда. Новость на самом деле позитивная. Противник признает мою опасность для себя. Это очень хорошо. Это, пожалуй, за столько долгие годы самое нормальное признание. Укропы мне тоже грозили и пожизненным, и всяким там заключениям тюремным. Тем не менее я там спокойно шастаю, срываю флаги сраные. И, видимо, Евросоюз тоже этого хочет», — резюмировала Чичерина. Ранее агентство писало, что в восьмой пакет санкций Евросоюза вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рок-звезда, уроженка Екатеринбурга Юлия Чичерина сказала, что скоро для поездки за рубеж не нужны будут визы, так как россияне поедут в Европу на танках. Такое заявление рок-певица сделала в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале после того как 6 октября она попала под персональные санкции Евросоюза. «Наши деды без виз добрались до Берлина. Ну, видимо, без виз пойдем в Европу, но уже на танках. Визы не понадобятся никому», — парировала Чичерина в прямом эфире. По словам рок-звезды, близкие и знакомые поздравляют ее с включением в санкционный список Евросоюза. «Меня все поздравляют со вчерашнего дня — друзья, знакомые и незнакомые. Видимо, это какая-то серьезная награда. Новость на самом деле позитивная. Противник признает мою опасность для себя. Это очень хорошо. Это, пожалуй, за столько долгие годы самое нормальное признание. Укропы мне тоже грозили и пожизненным, и всяким там заключениям тюремным. Тем не менее я там спокойно шастаю, срываю флаги сраные. И, видимо, Евросоюз тоже этого хочет», — резюмировала Чичерина. Ранее агентство писало, что в восьмой пакет санкций Евросоюза вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России.