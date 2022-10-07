Чиновницу из Тюмени освободили от должности замглавы Минобрнауки

Елену Дружинину освободили от должности замглавы Минобрнауки
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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Тюменка занимала этот пост с 2020 года Фото:

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина 7 октября была освобождена от должности. Дружинина занимала эту должность с 2020 года.

«Замглавы ведомства освобождена от должности с формулировкой „в связи с переходом на другую работу“», — передает ТАСС. По утверждению агентства, эту информацию подтвердил источник в правительстве РФ.

Елена Дружинина стала замминистра в апреле 2020 года. В ведомство она пришла из Тюменского госуниверситета, где работала пресс-секретарем. Ее начальником там был нынешний министр науки Валерий Фальков.

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Заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина 7 октября была освобождена от должности. Дружинина занимала эту должность с 2020 года. «Замглавы ведомства освобождена от должности с формулировкой „в связи с переходом на другую работу“», — передает ТАСС. По утверждению агентства, эту информацию подтвердил источник в правительстве РФ. Елена Дружинина стала замминистра в апреле 2020 года. В ведомство она пришла из Тюменского госуниверситета, где работала пресс-секретарем. Ее начальником там был нынешний министр науки Валерий Фальков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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