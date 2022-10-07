Чиновницу из Тюмени освободили от должности замглавы Минобрнауки

Тюменка занимала этот пост с 2020 года
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина 7 октября была освобождена от должности. Дружинина занимала эту должность с 2020 года.
«Замглавы ведомства освобождена от должности с формулировкой „в связи с переходом на другую работу“», — передает ТАСС. По утверждению агентства, эту информацию подтвердил источник в правительстве РФ.
Елена Дружинина стала замминистра в апреле 2020 года. В ведомство она пришла из Тюменского госуниверситета, где работала пресс-секретарем. Ее начальником там был нынешний министр науки Валерий Фальков.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews