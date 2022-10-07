Чиновницу из Тюмени освободили от должности замглавы Минобрнауки

Елену Дружинину освободили от должности замглавы Минобрнауки

07 октября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Тюменка занимала этот пост с 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина 7 октября была освобождена от должности. Дружинина занимала эту должность с 2020 года. «Замглавы ведомства освобождена от должности с формулировкой „в связи с переходом на другую работу“», — передает ТАСС. По утверждению агентства, эту информацию подтвердил источник в правительстве РФ. Елена Дружинина стала замминистра в апреле 2020 года. В ведомство она пришла из Тюменского госуниверситета, где работала пресс-секретарем. Ее начальником там был нынешний министр науки Валерий Фальков.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина 7 октября была освобождена от должности. Дружинина занимала эту должность с 2020 года. «Замглавы ведомства освобождена от должности с формулировкой „в связи с переходом на другую работу“», — передает ТАСС. По утверждению агентства, эту информацию подтвердил источник в правительстве РФ. Елена Дружинина стала замминистра в апреле 2020 года. В ведомство она пришла из Тюменского госуниверситета, где работала пресс-секретарем. Ее начальником там был нынешний министр науки Валерий Фальков.