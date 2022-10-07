Под Екатеринбургом образовалась гигантская пробка. Скрин

07 октября 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Автомобилисты снова встали в пробку на Новомосковском тракте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Екатеринбургом образовалась гигантская пробка. Затор возник на трассе, ведущей до Ревды. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», размер затора — около 8 километров. Об этом рассказала читательница URA.RU. «На Новомосковском тракте образовалась классическая пятничная многокилометровая пробка. Затор наблюдается в сторону Ревды. Причина —ДТП. Навигатор показывает аж четыре аварии», — рассказала жительница Ревды Юлия. Редакция URA.RU обратилась за комментарием отдел ГИБДД МВД России по Первоуральску. Там сообщили, что информация про ДТП поступила, на место отправлен наряд. Ранее агентство сообщало, что на Тюменском тракте под Екатеринбургом автомобилисты снова стали в пробку. Ее протяженность составила порядка 15 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». В пробку встали машины, едущие в сторону Екатеринбурга. Сложная дорожная ситуация начинается от поселка Малобрусянское и заканчивается в районе Бобровки. Протяженность пробки — почти 15 километров, причина — дорожные работы на этом участке. Скрин: «Яндекс. Карты»

Под Екатеринбургом образовалась гигантская пробка. Затор возник на трассе, ведущей до Ревды. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», размер затора — около 8 километров. Об этом рассказала читательница URA.RU. «На Новомосковском тракте образовалась классическая пятничная многокилометровая пробка. Затор наблюдается в сторону Ревды. Причина —ДТП. Навигатор показывает аж четыре аварии», — рассказала жительница Ревды Юлия. Редакция URA.RU обратилась за комментарием отдел ГИБДД МВД России по Первоуральску. Там сообщили, что информация про ДТП поступила, на место отправлен наряд. Ранее агентство сообщало, что на Тюменском тракте под Екатеринбургом автомобилисты снова стали в пробку. Ее протяженность составила порядка 15 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». В пробку встали машины, едущие в сторону Екатеринбурга. Сложная дорожная ситуация начинается от поселка Малобрусянское и заканчивается в районе Бобровки. Протяженность пробки — почти 15 километров, причина — дорожные работы на этом участке.