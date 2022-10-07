Зампред Центрального райсуда Челябинска передумала идти на повышение

Ирина Шершикова осталась на своей должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель председателя Центрального районного суда Челябинска Ирина Шершикова передумала покидать свой пост. Она отозвала заявление из квалификационной коллегии судей Челябинской области (ККС), что означает фактический отказ от карьерного роста.

«Заявление Шершиковой И.А. о рекомендации на должность судьи Челябинского областного суда отозвано до начала заседания квалификационной коллегии судей Челябинской области», — сообщается на сайте квалификационной коллегии.

Ранее Шершикова собиралась переходить в областной суд. Переход в вышестоящую инстанцию, хоть и на должность рядового судьи, в судейском сообществе обычно расценивается как повышение. Связаться с Шершиковой, чтобы выяснить причины отказа о переводе, URA.RU не удалось.

Шершикова долгое время рассматривает уголовные дела в Центральном райсуде Челябинска. С июня 2020 года она занимает пост заместителя председателя данного суда.