Свердловчанин с палкой напал на прохожих, помешавших ему устроить пожар. Фото, видео

08 октября 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

В Заречном мужчина развел костер и вел себя неадекватно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Заречном (Свердловская область) местные жители пожаловались на неадекватного мужчину, который пытался развести огонь в лесу. Когда ему сделали замечание, он, вооружившись палкой, попытался напасть. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Проходя по лесопарку [вдоль улицы Курчатова], мы увидели, как какой-то человек разжигает костер и ведет себя странно и беспокойно: быстро двигается и швыряет листву в огонь и себе на голову. Муж предложил подойти и поговорить с этим человеком, хотя бы просто узнать, в курсе ли он о пожароопасной обстановке в лесах. Подойдя, мы увидели, что костер полыхает рядом с деревом, а возле костра много веток и палок, которые явно были приготовлены для разжигания еще большего костра», — рассказала местная жительница в сообществе «Подслушано Заречный» в соцсети «ВКонтакте». Когда молодые люди подошли к мужчине, он спрятался за деревом, а когда с ним попытались заговорить, начал кидаться с палкой на собеседников и кричать. Он просил прохожих уйти, а когда девушка стала снимать происходящее на телефон, разозлился еще больше. Тогда семейная пара вызвала полицию, и через пять минут к ним подъехал участковый, но мужчина успел сбежать. В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что сообщение об инциденте действительно поступало. «Сообщение по данному поводу в дежурную часть полиции Заречного поступило 7 октября в 12:45 от местных жителей, которые прогуливались в лесопарковой зоне. Ближе всех к эпицентру событий оказался участковый уполномоченный территориального ОВД, который по прибытию вместе с гражданами, сообщившими об инциденте, попытались отыскать скрывшегося молодого человека. Но тот, вероятно, осознавая, что люди вызвали полицию, спешно ретировался», — рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Очевидцы не стали писать заявление на неизвестного. Участковый ведет проверочные мероприятия, по итогам которого будет принято решение. «Никаких травм супружеской паре гражданин, к счастью, не причинил», — добавил Горелых. В комментариях к посту в соцсетях местные жители отмечают, что молодой человек, который разжег огонь в лесу, не первый раз ведет себя агрессивно. До этого от его рук пострадали местные подростки. Один из пользователей пишет, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчине не понравилось, что его попытались снять на камеру Фото: «Подслушано Заречный» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Заречном (Свердловская область) местные жители пожаловались на неадекватного мужчину, который пытался развести огонь в лесу. Когда ему сделали замечание, он, вооружившись палкой, попытался напасть. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Проходя по лесопарку [вдоль улицы Курчатова], мы увидели, как какой-то человек разжигает костер и ведет себя странно и беспокойно: быстро двигается и швыряет листву в огонь и себе на голову. Муж предложил подойти и поговорить с этим человеком, хотя бы просто узнать, в курсе ли он о пожароопасной обстановке в лесах. Подойдя, мы увидели, что костер полыхает рядом с деревом, а возле костра много веток и палок, которые явно были приготовлены для разжигания еще большего костра», — рассказала местная жительница в сообществе «Подслушано Заречный» в соцсети «ВКонтакте». Когда молодые люди подошли к мужчине, он спрятался за деревом, а когда с ним попытались заговорить, начал кидаться с палкой на собеседников и кричать. Он просил прохожих уйти, а когда девушка стала снимать происходящее на телефон, разозлился еще больше. Тогда семейная пара вызвала полицию, и через пять минут к ним подъехал участковый, но мужчина успел сбежать. В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что сообщение об инциденте действительно поступало. «Сообщение по данному поводу в дежурную часть полиции Заречного поступило 7 октября в 12:45 от местных жителей, которые прогуливались в лесопарковой зоне. Ближе всех к эпицентру событий оказался участковый уполномоченный территориального ОВД, который по прибытию вместе с гражданами, сообщившими об инциденте, попытались отыскать скрывшегося молодого человека. Но тот, вероятно, осознавая, что люди вызвали полицию, спешно ретировался», — рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Очевидцы не стали писать заявление на неизвестного. Участковый ведет проверочные мероприятия, по итогам которого будет принято решение. «Никаких травм супружеской паре гражданин, к счастью, не причинил», — добавил Горелых. В комментариях к посту в соцсетях местные жители отмечают, что молодой человек, который разжег огонь в лесу, не первый раз ведет себя агрессивно. До этого от его рук пострадали местные подростки. Один из пользователей пишет, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.