Из Крыма наладили сухопутный коридор через новые регионы России

Сухопутный транспортный коридор из Крыма в другие регионы России налажен через новые территории, полуостров обеспечен необходимыми запасами продовольствия. Об этом заявил советник главы региона Олег Крючков.
«Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Повреждена только одна нитка автомобильной части. Две полосы визуально целы. Налажен сухопутный коридор через новые регионы», — написал Крючков в Telegram.
Советник главы полуострова призвал граждан и СМИ доверять только официальной информации. По его словам, украинская сторона активно распространяет фейки об инциденте.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате частичных повреждений движение по мосту было остановлено. В регионе началась подготовка к восстановительным работам, а Минтранс запустил новые логистические маршруты.
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Сухопутный транспортный коридор из Крыма в другие регионы России налажен через новые территории, полуостров обеспечен необходимыми запасами продовольствия. Об этом заявил советник главы региона Олег Крючков. «Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Повреждена только одна нитка автомобильной части. Две полосы визуально целы. Налажен сухопутный коридор через новые регионы», — написал Крючков в Telegram. Советник главы полуострова призвал граждан и СМИ доверять только официальной информации. По его словам, украинская сторона активно распространяет фейки об инциденте. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате частичных повреждений движение по мосту было остановлено. В регионе началась подготовка к восстановительным работам, а Минтранс запустил новые логистические маршруты. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул на причастность Украины к ЧП. Президент РФ Владимир Путин поручил срочно собрать правительственную комиссию для расследования инцидента. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.