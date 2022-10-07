Власти Екатеринбурга отказались от идеи сделать сайт про Шигирского идола

Создание официального сайта, посвященного Шигирскому идолу — артефакту, найденному в Свердловской области, не планируется. Об этом сообщили в министерстве культуры Свердловской области в ответ на обращение общественников, попросивших запретить пиар скандального артефакта. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU.
«Относительно продвижения Большого Шигирского идола как туристического объекта действия администрации Екатеринбурга направлены на привлечение краеведов, историков, археологов, ученых и специалистов смежных областей научных знаний для изучения артефакта. По информации управления культуры администрации Екатеринбурга, создание официального сайта, посвященного Большому Шигирскому идолу, не запланировано», — говорится в ответе минкульта.
В середине сентября активисты из организации «Зов народа» написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. По их мнению, пиарить Шигирский идол недопустимо, так как это может привести к росту неоязыческих настроений, как на Украине. Обращение передали в правительство региона, и на днях общественники получили ответ.
Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам ученых, достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт, а вместе с ним и город.
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Создание официального сайта, посвященного Шигирскому идолу — артефакту, найденному в Свердловской области, не планируется. Об этом сообщили в министерстве культуры Свердловской области в ответ на обращение общественников, попросивших запретить пиар скандального артефакта. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU. «Относительно продвижения Большого Шигирского идола как туристического объекта действия администрации Екатеринбурга направлены на привлечение краеведов, историков, археологов, ученых и специалистов смежных областей научных знаний для изучения артефакта. По информации управления культуры администрации Екатеринбурга, создание официального сайта, посвященного Большому Шигирскому идолу, не запланировано», — говорится в ответе минкульта. В середине сентября активисты из организации «Зов народа» написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. По их мнению, пиарить Шигирский идол недопустимо, так как это может привести к росту неоязыческих настроений, как на Украине. Обращение передали в правительство региона, и на днях общественники получили ответ. Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам ученых, достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт, а вместе с ним и город.