Die Welt: ЕС обучит 15 тысяч украинских солдат для войны с Россией

09 октября 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

В Германии и Польше будут функционировать оперативные штабы для помощи Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены Евросоюза планируют к следующей зиме обучить 15 тысяч украинских солдат для продолжения конфликта с Россией. Об этом сообщает газета Die Welt. «Утверждается, что к следующей зиме обучение пройдут до 15 000 украинцев, а позже их число может значительно увеличиться. <…> В сентябре Киев запросил подготовку до девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек», — пишет издание. Как пишет газета, ссылаясь на слова дипломатов, в Евросоюзе будут функционировать два оперативных штаба для помощи Украине — в Польше и Германии. Разработана целая миссия, которая называется «Миссия военной поддержки Европейского Союза для Украины» (EUMAMUA). В рамках нее будут дополнены и разработаны новые учебные пособия для украинских солдат. Ранее Минобороны РФ сообщали, что отражены попытки наступления вооруженных сил Украины на четырех направлениях, сообщает Пятый канал. Также уточнялось, что США готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму в 1,1 $ млрд, пишет Pravda.Ru. Также сообщалось, что Франция может заниматься спецобучением ВСУ, не афишируя это, уточняет телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью денацификации страны. США и страны ЕС начали оказывать активную помощь Киеву. Кроме того, на стороне ВСУ участвуют и иностранные наемники.

Члены Евросоюза планируют к следующей зиме обучить 15 тысяч украинских солдат для продолжения конфликта с Россией. Об этом сообщает газета Die Welt. «Утверждается, что к следующей зиме обучение пройдут до 15 000 украинцев, а позже их число может значительно увеличиться. <…> В сентябре Киев запросил подготовку до девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек», — пишет издание. Как пишет газета, ссылаясь на слова дипломатов, в Евросоюзе будут функционировать два оперативных штаба для помощи Украине — в Польше и Германии. Разработана целая миссия, которая называется «Миссия военной поддержки Европейского Союза для Украины» (EUMAMUA). В рамках нее будут дополнены и разработаны новые учебные пособия для украинских солдат. Ранее Минобороны РФ сообщали, что отражены попытки наступления вооруженных сил Украины на четырех направлениях, сообщает Пятый канал. Также уточнялось, что США готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму в 1,1 $ млрд, пишет Pravda.Ru. Также сообщалось, что Франция может заниматься спецобучением ВСУ, не афишируя это, уточняет телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью денацификации страны. США и страны ЕС начали оказывать активную помощь Киеву. Кроме того, на стороне ВСУ участвуют и иностранные наемники.