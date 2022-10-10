10 октября 2022

На Украине погиб рядовой из Пермского края

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Валентину Утробину было 43 года Фото:

В спецоперации на Украине погиб уроженец села Юксеево Пермского края Валентин Утробин. Об этом сообщает администрация Кочевского муниципального округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«1 октября 2022 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб Утробин Валентин Михайлович, уроженец с. Юксеево. Администрация Кочевского муниципального округа приносит свои соболезнования родным погибшего», — сказано в посте.

Мужчине было 43 года. Прощание с погибшим состоится 12 октября с 10:00 в здании клуба села Юксеево.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что она нацелена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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В спецоперации на Украине погиб уроженец села Юксеево Пермского края Валентин Утробин. Об этом сообщает администрация Кочевского муниципального округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «1 октября 2022 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб Утробин Валентин Михайлович, уроженец с. Юксеево. Администрация Кочевского муниципального округа приносит свои соболезнования родным погибшего», — сказано в посте. Мужчине было 43 года. Прощание с погибшим состоится 12 октября с 10:00 в здании клуба села Юксеево. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что она нацелена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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