Минтруд озвучил максимальный размер пособия по беременности в 2023 году

11 октября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Министерство труда назвало максимальные суммы пособия за 2023 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 2023 года увеличатся максимальные суммы пособия по беременности и родам. Об этом сообщили новости Министерства труда в своем telegram-канале. Максимальная сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин в 2023 году составит 383 178,60 рубля в случае родов без осложнений за 140 дней. При наличии родов с осложнениями за 156 дней женщины получат 426 970,44 рубля. При многоплодной беременности за 194 дня полагается 530 976,06 рубля. Для расчета пособия будет учитываться заработок за два календарных года, которые предшествовали году наступления отпуска по беременности и родам. То есть если отпуск наступит в 2023 году, то при назначении пособия будут учитывать заработок за 2021 и 2022 годы.

С 2023 года увеличатся максимальные суммы пособия по беременности и родам. Об этом сообщили новости Министерства труда в своем telegram-канале. Максимальная сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин в 2023 году составит 383 178,60 рубля в случае родов без осложнений за 140 дней. При наличии родов с осложнениями за 156 дней женщины получат 426 970,44 рубля. При многоплодной беременности за 194 дня полагается 530 976,06 рубля. Для расчета пособия будет учитываться заработок за два календарных года, которые предшествовали году наступления отпуска по беременности и родам. То есть если отпуск наступит в 2023 году, то при назначении пособия будут учитывать заработок за 2021 и 2022 годы.