Самый большой метеорит с Марса купили за 5,3 миллионов долларов

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В Нью-Йорке на аукционе продали самый дорогой метеорит в мире (архивное фото)
В Нью-Йорке на аукционе продали самый дорогой метеорит в мире (архивное фото) Фото:

Самый большой метеорит с Марса под названием NWA 16788 был продан на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 5,3 млн долларов. Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby's.

«NWA 16788 покрыт красновато-коричневой корой плавления, придающей ему безошибочно узнаваемый марсианский оттенок. На поверхности метеорита также видны углубления, образовавшиеся в результате нагрева во время быстрого снижения в атмосфере Земли», — говорится на сайте Sotheby's. 

Согласно данным компании, масса камня составляет 24 килограмма — это примерно на 70% превышает вес второго по величине метеорита, также имеющего марсианское происхождение. Считается, что NWA 16788 откололся от поверхности Марса в результате столкновения с астероидом, после чего преодолел около 225 млн километров через космическое пространство и приземлился в пустыне Сахара. Отмечается, что часть фрагмента камня была преобразована в стекло из-за высокой температуры. 

В пресс-релизе Sotheby»s указано, что космический объект был обнаружен охотником за метеоритами в ноябре 2023 года. Как сообщает The Washington Post, данный метеорит признан самым дорогим в мире.

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Самый большой метеорит с Марса под названием NWA 16788 был продан на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 5,3 млн долларов. Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby's. «NWA 16788 покрыт красновато-коричневой корой плавления, придающей ему безошибочно узнаваемый марсианский оттенок. На поверхности метеорита также видны углубления, образовавшиеся в результате нагрева во время быстрого снижения в атмосфере Земли», — говорится на сайте Sotheby's.  Согласно данным компании, масса камня составляет 24 килограмма — это примерно на 70% превышает вес второго по величине метеорита, также имеющего марсианское происхождение. Считается, что NWA 16788 откололся от поверхности Марса в результате столкновения с астероидом, после чего преодолел около 225 млн километров через космическое пространство и приземлился в пустыне Сахара. Отмечается, что часть фрагмента камня была преобразована в стекло из-за высокой температуры.  В пресс-релизе Sotheby»s указано, что космический объект был обнаружен охотником за метеоритами в ноябре 2023 года. Как сообщает The Washington Post, данный метеорит признан самым дорогим в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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