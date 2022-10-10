Челябинский депутат Госдумы Бурматов обрадовался, что СБУ объявила на него охоту

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов заявил, что обрадовался, когда Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск. Депутата обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
«Пишут мне, СБУ объявила меня в розыск по статье 110 УК Украины „Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“. Что, опять? Это в который раз с 2014 года?», — написал Бурматов в своем telegram-канале.
Депутат посчитал, что спецслужбы Украины делают это уже в шестой раз, видимо в отместку за вхождение в состав РФ новых регионов. Он пошутил, что такой курс его устраивает и вполне подходит.
Служба безопасности Украины объявила в розыск целый ряд российский политиков, в число которых вошли сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД страны.
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