Челябинский депутат Госдумы Бурматов обрадовался, что СБУ объявила на него охоту

11 октября 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Спецслужбы Украины объявляют Владимира Бурматова в розыск в шестой раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов заявил, что обрадовался, когда Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск. Депутата обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. «Пишут мне, СБУ объявила меня в розыск по статье 110 УК Украины „Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“. Что, опять? Это в который раз с 2014 года?», — написал Бурматов в своем telegram-канале. Депутат посчитал, что спецслужбы Украины делают это уже в шестой раз, видимо в отместку за вхождение в состав РФ новых регионов. Он пошутил, что такой курс его устраивает и вполне подходит. Служба безопасности Украины объявила в розыск целый ряд российский политиков, в число которых вошли сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД страны.

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов заявил, что обрадовался, когда Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск. Депутата обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. «Пишут мне, СБУ объявила меня в розыск по статье 110 УК Украины „Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“. Что, опять? Это в который раз с 2014 года?», — написал Бурматов в своем telegram-канале. Депутат посчитал, что спецслужбы Украины делают это уже в шестой раз, видимо в отместку за вхождение в состав РФ новых регионов. Он пошутил, что такой курс его устраивает и вполне подходит. Служба безопасности Украины объявила в розыск целый ряд российский политиков, в число которых вошли сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД страны.