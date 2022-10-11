Китайцев восхитил новый ход Путина и Лукашенко против Запада

Китайцы пришли в восторг от решения Путина и Лукашенко развернуть совместную военную группировку
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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Читатели китайского издания восхитились решением президентов РФ и Белоруссии развернуть совместную группировку Фото:

Китайский портал «Гуаньча» опубликовал новость, касающуюся решения президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко развернуть совместную военную группировку. Читатели издания пришли в восхищение от действий двух президентов.

«Умный ход, который доказывает, что США — всего лишь бумажный тигр», — заявил один из комментаторов. Следующий читатель добавляет: «Отличное решение, так как все понимают, что в боевых действиях на Украине принимает участие и НАТО».

«Таинственная держава на Востоке только что перешла к всепогодному всеобъемлющему стратегическому партнерству России и Белоруссии», отметил комментирующий. Также он добавил, что Запад вряд ли осмелится выступить против такого союза. Другой же пользователь написал: «Мы не будем восстанавливать Советский Союз, мы построим белорусско-российский Восточнославянский союз».

«Белоруссия — умная страна, которая улучшает стратегические отношения с Россией и Китаем, а Украина, наоборот — хочет погубить людей», — подчеркнул пользователь. Также он добавил, что Украина сознательно хочет втянуть людей в воду.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение развернуть совместную региональную группировку войск. Позже Минобороны Белоруссии обозначило, что задачи совместной группировки носят исключительно оборонительный характер.

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Китайский портал «Гуаньча» опубликовал новость, касающуюся решения президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко развернуть совместную военную группировку. Читатели издания пришли в восхищение от действий двух президентов. «Умный ход, который доказывает, что США — всего лишь бумажный тигр», — заявил один из комментаторов. Следующий читатель добавляет: «Отличное решение, так как все понимают, что в боевых действиях на Украине принимает участие и НАТО». «Таинственная держава на Востоке только что перешла к всепогодному всеобъемлющему стратегическому партнерству России и Белоруссии», отметил комментирующий. Также он добавил, что Запад вряд ли осмелится выступить против такого союза. Другой же пользователь написал: «Мы не будем восстанавливать Советский Союз, мы построим белорусско-российский Восточнославянский союз». «Белоруссия — умная страна, которая улучшает стратегические отношения с Россией и Китаем, а Украина, наоборот — хочет погубить людей», — подчеркнул пользователь. Также он добавил, что Украина сознательно хочет втянуть людей в воду. Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение развернуть совместную региональную группировку войск. Позже Минобороны Белоруссии обозначило, что задачи совместной группировки носят исключительно оборонительный характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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