Китайцев восхитил новый ход Путина и Лукашенко против Запада

Читатели китайского издания восхитились решением президентов РФ и Белоруссии развернуть совместную группировкуФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Китайский портал «Гуаньча» опубликовал новость, касающуюся решения президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко развернуть совместную военную группировку. Читатели издания пришли в восхищение от действий двух президентов.
«Умный ход, который доказывает, что США — всего лишь бумажный тигр», — заявил один из комментаторов. Следующий читатель добавляет: «Отличное решение, так как все понимают, что в боевых действиях на Украине принимает участие и НАТО».
«Таинственная держава на Востоке только что перешла к всепогодному всеобъемлющему стратегическому партнерству России и Белоруссии», отметил комментирующий. Также он добавил, что Запад вряд ли осмелится выступить против такого союза. Другой же пользователь написал: «Мы не будем восстанавливать Советский Союз, мы построим белорусско-российский Восточнославянский союз».
«Белоруссия — умная страна, которая улучшает стратегические отношения с Россией и Китаем, а Украина, наоборот — хочет погубить людей», — подчеркнул пользователь. Также он добавил, что Украина сознательно хочет втянуть людей в воду.
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Китайский портал «Гуаньча» опубликовал новость, касающуюся решения президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко развернуть совместную военную группировку. Читатели издания пришли в восхищение от действий двух президентов. «Умный ход, который доказывает, что США — всего лишь бумажный тигр», — заявил один из комментаторов. Следующий читатель добавляет: «Отличное решение, так как все понимают, что в боевых действиях на Украине принимает участие и НАТО». «Таинственная держава на Востоке только что перешла к всепогодному всеобъемлющему стратегическому партнерству России и Белоруссии», отметил комментирующий. Также он добавил, что Запад вряд ли осмелится выступить против такого союза. Другой же пользователь написал: «Мы не будем восстанавливать Советский Союз, мы построим белорусско-российский Восточнославянский союз». «Белоруссия — умная страна, которая улучшает стратегические отношения с Россией и Китаем, а Украина, наоборот — хочет погубить людей», — подчеркнул пользователь. Также он добавил, что Украина сознательно хочет втянуть людей в воду. Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение развернуть совместную региональную группировку войск. Позже Минобороны Белоруссии обозначило, что задачи совместной группировки носят исключительно оборонительный характер.