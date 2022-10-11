Свердловский депутат Госдумы: мобилизованные бойцы торопятся уехать в зону СВО

Бойцы из Елани стремятся уехать в зону спецоперации Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов рассказал о мобилизованных солдатах в военной части в поселке Елань, которые стремятся принять участие в спецоперации России на Украине. Соответствующий пост он разместил в своем telegram-канале.

«Все с нетерпением ждут отправки в зону СВО. Некоторых, правда, расстроило, что не попадут на линию соприкосновения. Парни говорят: „скорее бы добить врага и накрыть столы под Киевом“», — написал Иванов.

Он подчеркнул, что бойцы адаптировались к жизни в военном городке и распределили свои обязанности внутри лагеря. При этом они активно обучаются некоторым боевым навыкам и вспоминают забытые умения. По словам Иванова, мобилизованные изучают тактику боя, тренируются маскироваться, метать гранаты и стрелять. Депутат подчеркнул, что бойцов хорошо кормят и обеспечивают всем необходимым. По его словам, мобилизованным дают куски мяса размером с кулак.

Ранее Иванов проводил инспекцию в Елани и отмечал временные проблемы с размещением солдат. В первые дни мобилизации не хватало досок и других необходимых материалов для лагеря, однако проблему оперативно решили.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По планам Минобороны РФ, призвать должны около 300 тысяч человек. Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов бойцами ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Максим Иванов