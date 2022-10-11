В Екатеринбурге перевернувшаяся машина вылетела на парковку

11 октября 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

В городском ОГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге водитель автомобиля Nissan X-Trail попал в ДТП, после чего машина перевернулась и ударилась в припаркованные автомобили. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Машина перевернулась и вылетела с дороги на парковку. Лобовое стекло разбито, из багажника выпали вещи», — сообщил очевидец. На фотографиях видно, как машина врезалась в припаркованные автомобили. На место выезжали силовики для проведения проверки. URA.RU обратилось в пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в аварии никто не пострадал. Ранее в Каменске-Уральском патрульный автомобиль полиции попал в ДТП по время погони за мотоциклистом. Из-за аварии женщину пришлось отвезти в больницу. Фото: «Ночные новости» Фото: «Ночные новости» Фото: «Ночные новости»

В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге водитель автомобиля Nissan X-Trail попал в ДТП, после чего машина перевернулась и ударилась в припаркованные автомобили. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Машина перевернулась и вылетела с дороги на парковку. Лобовое стекло разбито, из багажника выпали вещи», — сообщил очевидец. На фотографиях видно, как машина врезалась в припаркованные автомобили. На место выезжали силовики для проведения проверки. URA.RU обратилось в пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в аварии никто не пострадал. Ранее в Каменске-Уральском патрульный автомобиль полиции попал в ДТП по время погони за мотоциклистом. Из-за аварии женщину пришлось отвезти в больницу.