В Екатеринбурге перевернувшаяся машина вылетела на парковку

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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, граница, гибдд, дпс, въезд в город, пост гаи
В городском ОГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет Фото:

В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге водитель автомобиля Nissan X-Trail попал в ДТП, после чего машина перевернулась и ударилась в припаркованные автомобили. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Машина перевернулась и вылетела с дороги на парковку. Лобовое стекло разбито, из багажника выпали вещи», — сообщил очевидец. На фотографиях видно, как машина врезалась в припаркованные автомобили. На место выезжали силовики для проведения проверки.

URA.RU обратилось в пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в аварии никто не пострадал.

Ранее в Каменске-Уральском патрульный автомобиль полиции попал в ДТП по время погони за мотоциклистом. Из-за аварии женщину пришлось отвезти в больницу.

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В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге водитель автомобиля Nissan X-Trail попал в ДТП, после чего машина перевернулась и ударилась в припаркованные автомобили. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Машина перевернулась и вылетела с дороги на парковку. Лобовое стекло разбито, из багажника выпали вещи», — сообщил очевидец. На фотографиях видно, как машина врезалась в припаркованные автомобили. На место выезжали силовики для проведения проверки. URA.RU обратилось в пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в аварии никто не пострадал. Ранее в Каменске-Уральском патрульный автомобиль полиции попал в ДТП по время погони за мотоциклистом. Из-за аварии женщину пришлось отвезти в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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