Автомобиль полиции попал в аварию во время погони в Свердловской области

Патрульный автомобиль ГИБДД столкнулся с Lada Vesta в Каменске-Уральске (Свердловская область) во время погони за мотоциклистом-нарушителем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«11 октября в 14:05 в районе дома 26 по улице Октябрьская произошло столкновение патрульного автомобиля Skoda Octavia и автомашины Lada Vesta», — говорится в сообщении ведомства. Во время аварии автомобиль полиции преследовал мотоциклиста, когда столкнулся с Lada Vesta.
Женщина-водитель, сидевшая за рулем отечественной машины, была доставлена в больницу. О пострадавших в патрульном автомобиле информации нет. Силовики проводят проверку.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры аварии, на которых видно, что полицейский автомобиль после столкновения остановился поперек проезжей части. На дороге временно образовался затор.
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