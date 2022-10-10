10 октября 2022

Автомобиль полиции попал в аварию во время погони в Свердловской области

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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс, рука полицеского
Наряд ГИБДД попал в аварию во время погони Фото:

Патрульный автомобиль ГИБДД столкнулся с Lada Vesta в Каменске-Уральске (Свердловская область) во время погони за мотоциклистом-нарушителем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«11 октября в 14:05 в районе дома 26 по улице Октябрьская произошло столкновение патрульного автомобиля Skoda Octavia и автомашины Lada Vesta», — говорится в сообщении ведомства. Во время аварии автомобиль полиции преследовал мотоциклиста, когда столкнулся с Lada Vesta.

Женщина-водитель, сидевшая за рулем отечественной машины, была доставлена в больницу. О пострадавших в патрульном автомобиле информации нет. Силовики проводят проверку.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры аварии, на которых видно, что полицейский автомобиль после столкновения остановился поперек проезжей части. На дороге временно образовался затор.

Фото:

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Патрульный автомобиль ГИБДД столкнулся с Lada Vesta в Каменске-Уральске (Свердловская область) во время погони за мотоциклистом-нарушителем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «11 октября в 14:05 в районе дома 26 по улице Октябрьская произошло столкновение патрульного автомобиля Skoda Octavia и автомашины Lada Vesta», — говорится в сообщении ведомства. Во время аварии автомобиль полиции преследовал мотоциклиста, когда столкнулся с Lada Vesta. Женщина-водитель, сидевшая за рулем отечественной машины, была доставлена в больницу. О пострадавших в патрульном автомобиле информации нет. Силовики проводят проверку. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры аварии, на которых видно, что полицейский автомобиль после столкновения остановился поперек проезжей части. На дороге временно образовался затор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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