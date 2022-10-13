Мобилизованному свердловчанину заблокировали карту, выданную в части

Алексея мобилизовали в конце сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителю Екатеринбурга Алексею (34 года), попавшему под частичную мобилизацию, ограничили доступ к средствам, которые ему должно начислять Минобороны РФ. Судебные приставы заблокировали карту, выданную мужчине в 32-м военном городке. Об этом URA.RU сообщила жена Алексея Анастасия. У пары трое маленьких детей (младшему нет и года).

Алексей ранее служил по контракту. До переезда в Свердловскую область жил в Омской области и в Алтае. Повестка пришла ему 28 сентября, уже в начале октября Алексея отправили на сборы в Ростовскую область. Карту «Сбера», оформленную в 32-м городке, он оставил супруге.

«Но карту заблокировали — в рамках исполнительного производства. В свое время, еще до нашего знакомства, Алексей брал какие-то кредиты (или займы). И сейчас это все повыскакивало (долг — в районе 110 тысяч рублей — прим. URA.RU)», — поделилась Анастасия. Она уже обращалась в банк (со справками о декрете, мобилизации Алексея), просила снять блокировку, но пока безрезультатно. «Мне сказали, что нужна доверенность от мужа. А мы физически не успели ее сделать. Как сейчас ее оформить, как он мне ее оттуда отправит, я не знаю. У меня трое детей, на одни пособия особо не проживешь, младшему всего 10 месяцев, садик у нас сейчас не работает — закрылся», — рассказала девушка.

За помощью она обратилась в гордуму Екатеринбурга (там работает горячая линия по вопросам мобилизации). Анастасии помогли оформить обращения к приставам Чкаловского района Екатеринбурга, а также Омской области и Алтая. Ответ пока пришел только из Алтая. Там дали понять, что готовы приостановить взыскание на время службы Алексея. Но чтобы карту разблокировали, нужны положительные решения во всех трех местах.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).