Надежда Солдатенкова сообщила, что груз весом более 200 кг был доставлен утром 14 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Волонтеры из Челябинска передали в Белгородскую область мобилизованным землякам посылки с теплой одеждой, прицелами, ножами и фонариками. Необходимое снаряжение было отправлено по запросу, рассказала URA.RU волонтер Надежда Солтатенкова, организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных.

«Мы отправили в Белгородскую область мобилизованным жителям региона снаряжение, которое им было необходимо. Посылки бойцы получили адресно, утром 14 октября», — сообщила Солдатенкова.

По ее словам, число участников чата канала растет с каждым днем. Люди присылают в поддержку солдатам деньги, снаряжение, поддерживающие письма и сладости. Волонтеры принимают заявки от мобилизованных и добровольцев.

Как рассказала Солдатенкова губернатору Алексею Текслеру, telegram-канал появился 5 июля для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. После объявления мобилизации количество подписчиков в чате увеличилось в несколько раз.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных из запаса.