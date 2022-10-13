13 октября 2022

Волонтеры отправили в Белгородскую область снаряжение мобилизованным челябинцам. Фото, видео

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Алексей Текслер в региональом штабе «МЫВМЕСТЕ». Челябинск , солдатенкова надежда
Надежда Солдатенкова сообщила, что груз весом более 200 кг был доставлен утром 14 октября Фото:
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Мобилизация в России

Волонтеры из Челябинска передали в Белгородскую область мобилизованным землякам посылки с теплой одеждой, прицелами, ножами и фонариками. Необходимое снаряжение было отправлено по запросу, рассказала URA.RU волонтер Надежда Солтатенкова, организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных.

«Мы отправили в Белгородскую область мобилизованным жителям региона снаряжение, которое им было необходимо. Посылки бойцы получили адресно, утром 14 октября», — сообщила Солдатенкова.

По ее словам, число участников чата канала растет с каждым днем. Люди присылают в поддержку солдатам деньги, снаряжение, поддерживающие письма и сладости. Волонтеры принимают заявки от мобилизованных и добровольцев.

Как рассказала Солдатенкова губернатору Алексею Текслеру, telegram-канал появился 5 июля для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. После объявления мобилизации количество подписчиков в чате увеличилось в несколько раз.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных из запаса.

В посылках: теплая одежда и обувь, коврики и спальные мешки, тепловизоры, инструменты и даже аргонная сварка
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Волонтеры из Челябинска передали в Белгородскую область мобилизованным землякам посылки с теплой одеждой, прицелами, ножами и фонариками. Необходимое снаряжение было отправлено по запросу, рассказала URA.RU волонтер Надежда Солтатенкова, организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных. «Мы отправили в Белгородскую область мобилизованным жителям региона снаряжение, которое им было необходимо. Посылки бойцы получили адресно, утром 14 октября», — сообщила Солдатенкова. По ее словам, число участников чата канала растет с каждым днем. Люди присылают в поддержку солдатам деньги, снаряжение, поддерживающие письма и сладости. Волонтеры принимают заявки от мобилизованных и добровольцев. Как рассказала Солдатенкова губернатору Алексею Текслеру, telegram-канал появился 5 июля для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. После объявления мобилизации количество подписчиков в чате увеличилось в несколько раз. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных из запаса.
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Ссылки по теме
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