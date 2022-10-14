Зеленский призвал украинцев сократить потребление электричества после восстановления энергообъектов

На Украине восстановлено 15 объектов энергосистемы. Президент страны Владимир Зеленский попросил украинцев меньше пользоваться электричеством, чтобы до конца стабилизировать работу объектов энергетики.
«В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов уже восстановлены полностью», — написал глава государства в telegram-канал.
На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Зеленский говорил о том, что после серии ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях пропало электричество.
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На Украине восстановлено 15 объектов энергосистемы. Президент страны Владимир Зеленский попросил украинцев меньше пользоваться электричеством, чтобы до конца стабилизировать работу объектов энергетики. «В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов уже восстановлены полностью», — написал глава государства в telegram-канал. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Зеленский говорил о том, что после серии ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях пропало электричество.