В Дегтярске (Свердловская область) похоронили 23-летнего местного жителя Никиту Глидяева, который участвовал в специальной военной операции. Молодой человек служил по контракту, рассказали URA.RU в Комитете солдатских матерей Дегтярска.
«Дегтярск простился со своим земляком Глидяевым Никитой. Никита погиб 3 октября в ходе специальной военной операции на Украине. Он с честью выполнил свой воинский долг, был настоящим патриотом нашей Родины! Во имя наших жизней он рисковал своей, без страха и сомнения», — рассказали в комитете.
В 2019 году Никиту Глидяева призвали на срочную службу, после прохождения которой он продолжил служить по контракту. Обстоятельства его гибели неизвестны.
В России 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Регионы подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.
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В Дегтярске (Свердловская область) похоронили 23-летнего местного жителя Никиту Глидяева, который участвовал в специальной военной операции. Молодой человек служил по контракту, рассказали URA.RU в Комитете солдатских матерей Дегтярска. «Дегтярск простился со своим земляком Глидяевым Никитой. Никита погиб 3 октября в ходе специальной военной операции на Украине. Он с честью выполнил свой воинский долг, был настоящим патриотом нашей Родины! Во имя наших жизней он рисковал своей, без страха и сомнения», — рассказали в комитете. В 2019 году Никиту Глидяева призвали на срочную службу, после прохождения которой он продолжил служить по контракту. Обстоятельства его гибели неизвестны. В России 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Регионы подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.