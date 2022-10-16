Пермские силовики советуют не общаться на тему религии, расы и пола

17 октября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

В минтербезе Пермского края дали советы, как не попасть под уголовное дело из-за соцсетей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае выпустили памятку для пользователей социальных сетей, которая поможет не попасть под уголовное преследование по статье об экстремизме. Министерство территориальной безопасности дает четыре основных правила, первое из которых — избегать «пограничных» тем. «Не стоит постить, репостить и лайкать материалы, которые потенциально могут быть опасны. Избегайте разговоров на тему религии, расовой и половой принадлежности. Помните, закон не понимает шуток. Все написанное воспринимается буквально», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Силовики также советуют пермякам, закрыть стену от возможности писать комментарии и не ставить отметки «нравится» материалам сомнительного характера. Напоследок в минтербезе предлагают удалить весь сомнительный контент на своей странице.

В Пермском крае выпустили памятку для пользователей социальных сетей, которая поможет не попасть под уголовное преследование по статье об экстремизме. Министерство территориальной безопасности дает четыре основных правила, первое из которых — избегать «пограничных» тем. «Не стоит постить, репостить и лайкать материалы, которые потенциально могут быть опасны. Избегайте разговоров на тему религии, расовой и половой принадлежности. Помните, закон не понимает шуток. Все написанное воспринимается буквально», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Силовики также советуют пермякам, закрыть стену от возможности писать комментарии и не ставить отметки «нравится» материалам сомнительного характера. Напоследок в минтербезе предлагают удалить весь сомнительный контент на своей странице.