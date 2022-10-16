16 октября 2022
15 октября 2022

Пермские силовики советуют не общаться на тему религии, расы и пола

© Служба новостей «URA.RU»
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В минтербезе Пермского края дали советы, как не попасть под уголовное дело из-за соцсетей Фото:

В Пермском крае выпустили памятку для пользователей социальных сетей, которая поможет не попасть под уголовное преследование по статье об экстремизме. Министерство территориальной безопасности дает четыре основных правила, первое из которых — избегать «пограничных» тем.

«Не стоит постить, репостить и лайкать материалы, которые потенциально могут быть опасны. Избегайте разговоров на тему религии, расовой и половой принадлежности. Помните, закон не понимает шуток. Все написанное воспринимается буквально», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Силовики также советуют пермякам, закрыть стену от возможности писать комментарии и не ставить отметки «нравится» материалам сомнительного характера. Напоследок в минтербезе предлагают удалить весь сомнительный контент на своей странице.

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В Пермском крае выпустили памятку для пользователей социальных сетей, которая поможет не попасть под уголовное преследование по статье об экстремизме. Министерство территориальной безопасности дает четыре основных правила, первое из которых — избегать «пограничных» тем. «Не стоит постить, репостить и лайкать материалы, которые потенциально могут быть опасны. Избегайте разговоров на тему религии, расовой и половой принадлежности. Помните, закон не понимает шуток. Все написанное воспринимается буквально», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Силовики также советуют пермякам, закрыть стену от возможности писать комментарии и не ставить отметки «нравится» материалам сомнительного характера. Напоследок в минтербезе предлагают удалить весь сомнительный контент на своей странице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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