Пермские силовики советуют не общаться на тему религии, расы и пола

В Пермском крае выпустили памятку для пользователей социальных сетей, которая поможет не попасть под уголовное преследование по статье об экстремизме. Министерство территориальной безопасности дает четыре основных правила, первое из которых — избегать «пограничных» тем.
«Не стоит постить, репостить и лайкать материалы, которые потенциально могут быть опасны. Избегайте разговоров на тему религии, расовой и половой принадлежности. Помните, закон не понимает шуток. Все написанное воспринимается буквально», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
Силовики также советуют пермякам, закрыть стену от возможности писать комментарии и не ставить отметки «нравится» материалам сомнительного характера. Напоследок в минтербезе предлагают удалить весь сомнительный контент на своей странице.
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