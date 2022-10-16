ОНФ пытается вернуть на стойбище мобилизованного оленевода из ХМАО

17 октября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

200 оленей остались без присмотра, поскольку оленевода мобилизовали Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Общероссийский народный фронт в ХМАО пытается вернуть на стойбище, где без присмотра осталось 200 оленей, мобилизованного оленевода Антона Комтева. Через ассамблею народов Севера документы с просьбой о брони Комтева отправлены в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом URA.RU сообщили в исполкоме ОНФ. «Осталось стадо в 200 оленей, за которым ухаживать некому. Отец Антона Комтева — инвалид и он не в состоянии это делать. Оленевод находится в Омске и нужно постараться вернуть его домой, потому что специалистов, которые могли бы за оленями следить, их не так много. И конкретно эти олени просто остались без присмотра», — сообщили в исполкоме ОНФ. В региональном отделении «Общероссийского народного фронта» считают, что эта ситуация требует безотлагательного решения.



Ранее URA.RU сообщало, что студента-заочника Сургутского госуниверситета (ХМАО), который ранее попал под мобилизацию, вернули домой. Кроме него, из вуза призвали еще четверых человек. Студентам оформили академический отпуск. Парня, которого вернули — выведут из академа. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Общероссийский народный фронт в ХМАО пытается вернуть на стойбище, где без присмотра осталось 200 оленей, мобилизованного оленевода Антона Комтева. Через ассамблею народов Севера документы с просьбой о брони Комтева отправлены в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом URA.RU сообщили в исполкоме ОНФ. «Осталось стадо в 200 оленей, за которым ухаживать некому. Отец Антона Комтева — инвалид и он не в состоянии это делать. Оленевод находится в Омске и нужно постараться вернуть его домой, потому что специалистов, которые могли бы за оленями следить, их не так много. И конкретно эти олени просто остались без присмотра», — сообщили в исполкоме ОНФ. В региональном отделении «Общероссийского народного фронта» считают, что эта ситуация требует безотлагательного решения. Ранее URA.RU сообщало, что студента-заочника Сургутского госуниверситета (ХМАО), который ранее попал под мобилизацию, вернули домой. Кроме него, из вуза призвали еще четверых человек. Студентам оформили академический отпуск. Парня, которого вернули — выведут из академа. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.