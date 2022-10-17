Военком Москвы назвал фейками сообщения о новых призывах в рамках частичной мобилизации

17 октября 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Московский военком опроверг возможность дополнительного призыва Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военный комиссар Москвы Максим Локтев назвал фейками сообщения о новых объявлениях о явке в военкоматы. Он напомнил, что мэр города сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены. «Это фейк. Никто этим не занимается, конечно. Мэр сегодня объявил, [что частичная мобилизация завершена], я тоже свои комментарии по этому поводу дал. Все военные комиссары задачу получили еще после заявления мэра», — сказал Локтев. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Москве завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что выполнить задачи по частичной мобилизации удалось «благодаря чувству долга и патриотизму москвичей».

Военный комиссар Москвы Максим Локтев назвал фейками сообщения о новых объявлениях о явке в военкоматы. Он напомнил, что мэр города сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены. «Это фейк. Никто этим не занимается, конечно. Мэр сегодня объявил, [что частичная мобилизация завершена], я тоже свои комментарии по этому поводу дал. Все военные комиссары задачу получили еще после заявления мэра», — сказал Локтев. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Москве завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что выполнить задачи по частичной мобилизации удалось «благодаря чувству долга и патриотизму москвичей».