Военком Москвы назвал фейками сообщения о новых призывах в рамках частичной мобилизации

Московский военком опроверг возможность дополнительного призыва
новость из сюжетаМобилизация в России
Военный комиссар Москвы Максим Локтев назвал фейками сообщения о новых объявлениях о явке в военкоматы. Он напомнил, что мэр города сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены.
«Это фейк. Никто этим не занимается, конечно. Мэр сегодня объявил, [что частичная мобилизация завершена], я тоже свои комментарии по этому поводу дал. Все военные комиссары задачу получили еще после заявления мэра», — сказал Локтев. Его слова передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Москве завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что выполнить задачи по частичной мобилизации удалось «благодаря чувству долга и патриотизму москвичей».
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