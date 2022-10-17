Военком Москвы назвал фейками сообщения о новых призывах в рамках частичной мобилизации

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Московский военком опроверг возможность дополнительного призыва Фото:
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Мобилизация в России

Военный комиссар Москвы Максим Локтев назвал фейками сообщения о новых объявлениях о явке в военкоматы. Он напомнил, что мэр города сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены.

«Это фейк. Никто этим не занимается, конечно. Мэр сегодня объявил, [что частичная мобилизация завершена], я тоже свои комментарии по этому поводу дал. Все военные комиссары задачу получили еще после заявления мэра», — сказал Локтев. Его слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что выполнить задачи по частичной мобилизации удалось «благодаря чувству долга и патриотизму москвичей».

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Военный комиссар Москвы Максим Локтев назвал фейками сообщения о новых объявлениях о явке в военкоматы. Он напомнил, что мэр города сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены. «Это фейк. Никто этим не занимается, конечно. Мэр сегодня объявил, [что частичная мобилизация завершена], я тоже свои комментарии по этому поводу дал. Все военные комиссары задачу получили еще после заявления мэра», — сказал Локтев. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Москве завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что выполнить задачи по частичной мобилизации удалось «благодаря чувству долга и патриотизму москвичей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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